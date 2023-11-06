Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

54-летняя Дженнифер Лопес в прозрачном платье произвела фурор

54-летняя Дженнифер Лопес в прозрачном платье произвела фурор Фото: Instagram/jlo
Американская певица Дженнифер Лопес опубликовала фотографии с вечеринки. На снимках актриса предстала в облегающем прозрачном платье, идеально подчеркивающем ее фигуру, сообщает Zakon.kz.

Публикация была сделана 5 ноября 2023 года на странице в Instagram.

Отзывы преданных поклонников не заставили себя ждать:

  • Самая горячая пара в мире.
  • Только эта женщина может заставить нижнее белье казаться модным.
  • Великолепная женщина, шикарное платье, шикарная пара.
  • Эта женщина просто невероятная.
  • Мы любим эти редкие вылазки. Вы выглядите потрясающе.

Ранее Лопес рассказывала, как ей удается быть в отличной физической форме. Поп-исполнительница поделилась секретом молодости: для поддержания формы она пьет много воды и спит семь-восемь часов в сутки. Кроме того, Лопес отметила, что не употребляет алкоголь и никогда не курила.

Материал по теме

Макпал Исабекову сравнили с Дженнифер Лопес

25 октября 2023 года Лопес продала дома в США после того, как оформила ипотеку на 30 лет вместе с мужем Беном Аффлеком.

Читайте также

Динара Сатжан рассказала о "хронической усталости" казахстанских артистов
Динара Сатжан рассказала о "хронической усталости" казахстанских артистов
Художественный фильм "Әміре" теперь доступен для просмотра на YouTube
Художественный фильм "Әміре" теперь доступен на YouTube
Али Окапов впервые обратился к фанатам после скандала с орденом "Курмет"
Али Окапов впервые обратился к фанатам после скандала с орденом "Курмет"
Анастасия Московчук
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кремль отреагировал на приезд Аллы Пугачевой в Россию
Кремль отреагировал на приезд Аллы Пугачевой в Россию
В Казахстане ужесточили требования к переводам по картам
В Казахстане ужесточили правила перевода денег по платежным картам
Максим Галкин обратился к жителям Израиля
Максим Галкин обратился к жителям Израиля
Максим Галкин опубликовал фото с Аллой Пугачёвой
Максим Галкин опубликовал фото с Аллой Пугачёвой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления