54-летняя Дженнифер Лопес в прозрачном платье произвела фурор

Американская певица Дженнифер Лопес опубликовала фотографии с вечеринки. На снимках актриса предстала в облегающем прозрачном платье, идеально подчеркивающем ее фигуру, сообщает Zakon.kz.

Публикация была сделана 5 ноября 2023 года на странице в Instagram.

Отзывы преданных поклонников не заставили себя ждать:

Самая горячая пара в мире.

Только эта женщина может заставить нижнее белье казаться модным.

Великолепная женщина, шикарное платье, шикарная пара.

Эта женщина просто невероятная.

Мы любим эти редкие вылазки. Вы выглядите потрясающе.

Ранее Лопес рассказывала, как ей удается быть в отличной физической форме. Поп-исполнительница поделилась секретом молодости: для поддержания формы она пьет много воды и спит семь-восемь часов в сутки. Кроме того, Лопес отметила, что не употребляет алкоголь и никогда не курила.

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25 октября 2023 года Лопес продала дома в США после того, как оформила ипотеку на 30 лет вместе с мужем Беном Аффлеком.