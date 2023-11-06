54-летняя Дженнифер Лопес в прозрачном платье произвела фурор
Фото: Instagram/jlo
Американская певица Дженнифер Лопес опубликовала фотографии с вечеринки. На снимках актриса предстала в облегающем прозрачном платье, идеально подчеркивающем ее фигуру, сообщает Zakon.kz.
Публикация была сделана 5 ноября 2023 года на странице в Instagram.
Отзывы преданных поклонников не заставили себя ждать:
- Самая горячая пара в мире.
- Только эта женщина может заставить нижнее белье казаться модным.
- Великолепная женщина, шикарное платье, шикарная пара.
- Эта женщина просто невероятная.
- Мы любим эти редкие вылазки. Вы выглядите потрясающе.
Ранее Лопес рассказывала, как ей удается быть в отличной физической форме. Поп-исполнительница поделилась секретом молодости: для поддержания формы она пьет много воды и спит семь-восемь часов в сутки. Кроме того, Лопес отметила, что не употребляет алкоголь и никогда не курила.
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