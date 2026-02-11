56-летняя Дженнифер Лопес показала фигуру
Фото: Instagram/jlo
Накануне, 10 февраля 2026 года, американская певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала серию снимков в спортивных лосинах и топе, а также поделилась мотивационной цитатой, сообщает Zakon.kz.
Под публикацией в Instagram она написала:
"Сохраняй простоту…"
Среди фотографий, опубликованных Джей Ло, есть и картинка, в которой говорится: "Цель проста – быть лучше, чем вчера. Каждый. Божий. День".
Пост за 16 часов собрал 797 тыс. лайков и более 11,3 тыс. комментариев. Подписчиков, которых у Лопес более 246 млн, восхитили идеальные формы 56-летней певицы. Они также отметили, что их кумир становится лучше с каждым днем, чем мотивирует их:
- "Уау!"
- "Ты так хорошо выглядишь!"
- "Ты определенно становишься лучше!"
- "Обожаю ваши посты! Вы всегда меня вдохновляете!"
- "Твоя последовательность и дисциплина – это все. Спасибо, Дженн!"
- "Самая трудолюбивая женщина в шоу-бизнесе. С нетерпением жду встречи с вами в Вегасе в следующем месяце".
Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес выдала милостыню на прогулке из сумки за 80 тыс. долларов.
