Культура и шоу-бизнес

56-летняя Дженнифер Лопес показала фигуру

певица Дженнифер Лопес, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 13:10 Фото: Instagram/jlo
Накануне, 10 февраля 2026 года, американская певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала серию снимков в спортивных лосинах и топе, а также поделилась мотивационной цитатой, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией в Instagram она написала:

"Сохраняй простоту…"

Среди фотографий, опубликованных Джей Ло, есть и картинка, в которой говорится: "Цель проста – быть лучше, чем вчера. Каждый. Божий. День".

Пост за 16 часов собрал 797 тыс. лайков и более 11,3 тыс. комментариев. Подписчиков, которых у Лопес более 246 млн, восхитили идеальные формы 56-летней певицы. Они также отметили, что их кумир становится лучше с каждым днем, чем мотивирует их:

  • "Уау!"
  • "Ты так хорошо выглядишь!"
  • "Ты определенно становишься лучше!"
  • "Обожаю ваши посты! Вы всегда меня вдохновляете!"
  • "Твоя последовательность и дисциплина – это все. Спасибо, Дженн!"
  • "Самая трудолюбивая женщина в шоу-бизнесе. С нетерпением жду встречи с вами в Вегасе в следующем месяце".

, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 13:10
"Он был размером с вертолет!": Дженнифер Лопес вспомнила кузнечика на сцене в Алматы

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес выдала милостыню на прогулке из сумки за 80 тыс. долларов.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
