56-летняя Дженнифер Лопес показала фигуру

Накануне, 10 февраля 2026 года, американская певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала серию снимков в спортивных лосинах и топе, а также поделилась мотивационной цитатой, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией в Instagram она написала:

"Сохраняй простоту…"

Среди фотографий, опубликованных Джей Ло, есть и картинка, в которой говорится: "Цель проста – быть лучше, чем вчера. Каждый. Божий. День".

Пост за 16 часов собрал 797 тыс. лайков и более 11,3 тыс. комментариев. Подписчиков, которых у Лопес более 246 млн, восхитили идеальные формы 56-летней певицы. Они также отметили, что их кумир становится лучше с каждым днем, чем мотивирует их:

"Уау!"

"Ты так хорошо выглядишь!"

"Ты определенно становишься лучше!"

"Обожаю ваши посты! Вы всегда меня вдохновляете!"

"Твоя последовательность и дисциплина – это все. Спасибо, Дженн!"

"Самая трудолюбивая женщина в шоу-бизнесе. С нетерпением жду встречи с вами в Вегасе в следующем месяце".

