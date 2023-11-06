Динара Сатжан рассказала о "хронической усталости" казахстанских артистов

Известная казахстанская журналистка, телеведущая и блогер Динара Сатжан накануне, 5 ноября 2023 года, опубликовала пост в Instagram. Под ним она рассказала о "хронической усталости" артистов, выступающих на тоях, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, той-бизнес – это целая индустрия в нашей стране.

"И я уважаю каждого, кто работает в этой сфере, потому что это большой труд. Со стороны он выглядит несложным, даже каким-то беззаботным. Да и наши артисты никогда не говорят о трудностях. Instagram транслирует исключительно улыбки, танцы, позитив. Никто не говорит и не пишет о хронической усталости. А она есть. И я ее часто "читаю", – написала Динара Сатжан под видеороликами, опубликованными в Instagram.

Телеведущая объяснила, почему она так считает.

"Вести пятницу-субботу и воскресенье тои. Держать огромную аудиторию на драйве. Петь живьем. Отдавать очень много энергии и успеть "зарядить" батарейки до следующего тоя… Дарить радость, позитивные эмоции – это труд. Да, хорошо оплачиваемый, но он того стоит. Согласны?" Динара Сатжан

Ранее сообщалось, что Али Окапов впервые вышел на связь с подписчиками в Instagram после скандала с орденом "Курмет", которым его наградили 25 октября 2023 года. Госнаграда была приурочена ко Дню Республики.

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Старший сын Розы Рымбаевой сообщил, что скоро выйдет интервью с Динарой Сатжан, где он и его семья поделились мыслями по поводу скандала с орденом "Курмет". Окапов отметил, что больше на эту тему говорить не будет. По словам артиста, он "сознательно взял паузу". Также Али считает, что "нужно уже просто жить дальше".