Динара Сатжан рассказала о "хронической усталости" казахстанских артистов
Фото: Instagram/dinarasatzhan
Известная казахстанская журналистка, телеведущая и блогер Динара Сатжан накануне, 5 ноября 2023 года, опубликовала пост в Instagram. Под ним она рассказала о "хронической усталости" артистов, выступающих на тоях, сообщает Zakon.kz.
По ее словам, той-бизнес – это целая индустрия в нашей стране.
"И я уважаю каждого, кто работает в этой сфере, потому что это большой труд. Со стороны он выглядит несложным, даже каким-то беззаботным. Да и наши артисты никогда не говорят о трудностях. Instagram транслирует исключительно улыбки, танцы, позитив. Никто не говорит и не пишет о хронической усталости. А она есть. И я ее часто "читаю", – написала Динара Сатжан под видеороликами, опубликованными в Instagram.
Телеведущая объяснила, почему она так считает.
"Вести пятницу-субботу и воскресенье тои. Держать огромную аудиторию на драйве. Петь живьем. Отдавать очень много энергии и успеть "зарядить" батарейки до следующего тоя… Дарить радость, позитивные эмоции – это труд. Да, хорошо оплачиваемый, но он того стоит. Согласны?"Динара Сатжан
Ранее сообщалось, что Али Окапов впервые вышел на связь с подписчиками в Instagram после скандала с орденом "Курмет", которым его наградили 25 октября 2023 года. Госнаграда была приурочена ко Дню Республики.
Старший сын Розы Рымбаевой сообщил, что скоро выйдет интервью с Динарой Сатжан, где он и его семья поделились мыслями по поводу скандала с орденом "Курмет". Окапов отметил, что больше на эту тему говорить не будет. По словам артиста, он "сознательно взял паузу". Также Али считает, что "нужно уже просто жить дальше".
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