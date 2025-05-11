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Культура и шоу-бизнес

Динара Сатжан рассказала, чья поддержка помогает ей добиваться целей

Динара Сатжан, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2025 17:05 Фото: Instagram/dinarasatzhan
Известная казахстанская журналистка, телеведущая и предпринимательница Динара Сатжан опубликовала трогательный ролик на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Видео звезда посвятила Дню матери, который сегодня отмечают в Казахстане, а также поблагодарила свою маму Акмарал Сатжан за любовь заботу.

"Сегодня День матери. Еще один повод поблагодарить нашу маму, которая нас родила, заботилась о нас, всегда поддерживала и проявляла свою милость. Без благословения и пожеланий матери ничего не добиться в этой жизни", – написала телеведущая.

Поклонники Динары Сатжан не упустили случая оставить восторженные комментарии под видео:

  • Динара, какая вы счастливая, всегда восхищаюсь мудростью вашей мамы и вашими отношениями.
  • Ваша мама такой добрый замечательный человек.
  • Потрясающе! Люди у которых есть мамы никогда не стареют.
  • Две красавицы!

В День Победы, 9 мая, телеведущая опубликовала в социальных сетях редкое фото своего своего прадеда и рассказала о его фронтовом прошлом, а также раскрыла секрет происхождения фамилии Сатжан.

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Андрей Дюсупов
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