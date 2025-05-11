Динара Сатжан рассказала, чья поддержка помогает ей добиваться целей

Известная казахстанская журналистка, телеведущая и предпринимательница Динара Сатжан опубликовала трогательный ролик на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Видео звезда посвятила Дню матери, который сегодня отмечают в Казахстане, а также поблагодарила свою маму Акмарал Сатжан за любовь заботу.

"Сегодня День матери. Еще один повод поблагодарить нашу маму, которая нас родила, заботилась о нас, всегда поддерживала и проявляла свою милость. Без благословения и пожеланий матери ничего не добиться в этой жизни", – написала телеведущая.

Поклонники Динары Сатжан не упустили случая оставить восторженные комментарии под видео:

Динара, какая вы счастливая, всегда восхищаюсь мудростью вашей мамы и вашими отношениями.

Ваша мама такой добрый замечательный человек.

Потрясающе! Люди у которых есть мамы никогда не стареют.

Две красавицы!

В День Победы, 9 мая, телеведущая опубликовала в социальных сетях редкое фото своего своего прадеда и рассказала о его фронтовом прошлом, а также раскрыла секрет происхождения фамилии Сатжан.