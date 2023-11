На аукционе в Лондоне за рекордную сумму продали куртку Майкла Джексона

Куртку, которую Король поп-музыки Майкл Джексон надевал во время съемок рекламы "Поколение Pepsi" в 1984 году продали за за $306 тыс., сообщает Zakon.kz

По информации BBC News, легендарная кожаная куртка Майкла стала не единственной. За $115 тыс. была продана кожаная куртка La Rocka британского музыканта Джорджа Майкла (1963-2016), в которой он снялся вместе с американской певицей Аретой Франклин в клипе 1987 года с песней I Knew You Were Waiting (For Me). Шиньон британской певицы Эми Уайнхаус (1983-2011), в котором она появилась в клипе 2007 года с песней You Know I'm No Good из ее последнего альбома Back To Black куплен коллекционером за $22,9 тыс. Не нашлось желающих приобрести гитару Gibson, принадлежавшую Ангусу Янгу из рок-группы AC/DC, а также музыкальный автомат Yellow Submarine Beatles, выпущенный ограниченным тиражом.

Ранее сообщалось, что в апреле 2020 года на аукционе также продали принадлежавшую Джексону белую перчатку со стразами. Знаменитый аксессуар музыканта, инкрустированный кристаллами «Сваровски», неназванный покупатель приобрел почти за $104 тыс.

Как пишут СМИ, Майкл Джексон умер в июне 2009 года от острой интоксикации организма препаратом пропофол, который вместе с другими лекарствами, как утверждало следствие, ему прописал лечащий врач Конрад Мюррей. Уже после смерти Джексона свет увидели альбомы Michael (2010) и Immortal (2011), включавшие не издававшиеся прежде записи певца.

Самый успешный исполнитель в истории поп-музыки, обладатель 15 премий Grammy и сотен других наград, Джексон был 25 раз занесен в Книгу рекордов Гиннесса. В мире продано более 1 млрд копий его песен.

Джексон возглавляет рейтинг известных людей, культурное наследие которых даже после смерти продолжает приносить доходы. Согласно журналу Forbes, творчество музыканта принесло его наследникам в 2022 году $115 млн.