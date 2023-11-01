Майкл Джексон стал самым высокооплачиваемым умершим артистом-2023

Король поп-музыки, скончавшийся в 2009 году, продолжает собирать гонорары от своей звездной карьеры. В этом году журнал Forbes назвал Джексона самым высокооплачиваемой умершей знаменитостью, сообщает Zakon.kz.

Долгое время Майкл Джексон возглавлял ежегодный рейтинг Forbes умерших знаменитостей. Но несколько лет первенство брали и другие ушедшие звезды. Но в 2023 году Король поп-сцены вновь стал на пьедестал первенства. За этот год он заработал 115 миллионов долларов. Эта сумма включает выручку в размере $85 млн от бродвейского мюзикла MJ: The Musical, посвященного жизни и творчеству певца. Кроме того, Джексон заработал миллионы на спектакле Michael Jackson: One канадского Cirque du Soleil, пишет журнал.

На втором месте по доходам оказался Элвис Пресли. Доход наследникам знаменитости приносит его дом, который в этом году посетили около 600 тысяч человек. Туристы не только платят за входной билет, но и покупают атрибутику, чем делают прибыль знаменитости. Так, Пресли заработал около 100 миллионов долларов за год.

На третьем месте по доходам после смерти стал один из основателей и клавишник The Doors Рэй Манзарек. Прибыль ему принесла продажа прав на их записанную музыку, публикацию, товарные знаки и мерчендайзинг, а также связанные с этим доходы. Так умерший в 2013 году музыкант заработал 45 миллионов долларов.

В список также вошли Уитни Хьюстон, Принц, Джон Леннон, Джордж Харрисон, Боб Марли, Мэрилин Монро и другие.

В августе стало известно, что апелляционный суд Калифорнии в пятницу возобновил судебные иски двух мужчин, которые утверждают, что Майкл Джексон подвергал их сексуальному насилию в течение многих лет, когда они были мальчиками.

