Ким Кардашьян стала "Мужчиной года"

Необычный образ примерила американская звезда Ким Кардашьян для мужского глянцевого журнала. Актриса снялась в мужском костюме, сорочке и галстуке. Фото с сессии к публикации Кардашьян опубликовала у себя в социальных сетях и подписала лаконично.

Hi! I’m the GQ Man of the Year! 😱🤯🥰 pic.twitter.com/qBSBhu9yBW

Публикации звезды вызвали шквал комментариев и публикаций. Но оказалось, что Ким Кардашьян дала изданию большое интервью, посвященное отцу, который скончался 20 лет назад.

Not your average Kim Kardashian cover story, written only as Sean Manning could write it 📈



🔗: https://t.co/yyWpfAwNEL@GQMagazine x @KimKardashian pic.twitter.com/uWyEXXTSDc