Баян Алагузова: Хочу шоу
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова поделилась с подписчиками грандиозными планами, сообщает Zakon.kz.
Актриса 16 ноября 2023 года на странице в Instagram отметила, что в ней нет напускной мудрости.
"Нет во мне тяжести прожитых лет, напускной мудрости, воспоминаний о былых победах – ах, как много было сделано?! Есть во мне эта легкость, как-будто хочется порхать в полете за прекрасным. Живу мыслями о том, какой отличный был сегодня день, полезный-бесполезный, главное отличный".Баян Алагузова
Она добавила, что через пару месяцев ей исполнится 50 лет.
"Хочу впервые встретиться со зрителем со своим шоу о моей жизни, больше, конечно, о творчестве. Это не совсем концерт, немного мюзикл и спектакль, это такой новый жанр, который мы никогда еще не делали, никто не делал. Как совместить фильмы, сериалы, песни, актеров, певиц, телевидение, конкурсы? Мы сейчас творим, соединяем, получается что-то невероятное. Не хочу сидеть в кресле как апашка, и принимать поздравления, хочу шоу. Да будет шоу".Баян Алагузова
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