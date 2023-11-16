Баян Алагузова: Хочу шоу

Казахстанский продюсер Баян Алагузова поделилась с подписчиками грандиозными планами, сообщает Zakon.kz.

Актриса 16 ноября 2023 года на странице в Instagram отметила, что в ней нет напускной мудрости.

"Нет во мне тяжести прожитых лет, напускной мудрости, воспоминаний о былых победах – ах, как много было сделано?! Есть во мне эта легкость, как-будто хочется порхать в полете за прекрасным. Живу мыслями о том, какой отличный был сегодня день, полезный-бесполезный, главное отличный". Баян Алагузова

Она добавила, что через пару месяцев ей исполнится 50 лет.

"Хочу впервые встретиться со зрителем со своим шоу о моей жизни, больше, конечно, о творчестве. Это не совсем концерт, немного мюзикл и спектакль, это такой новый жанр, который мы никогда еще не делали, никто не делал. Как совместить фильмы, сериалы, песни, актеров, певиц, телевидение, конкурсы? Мы сейчас творим, соединяем, получается что-то невероятное. Не хочу сидеть в кресле как апашка, и принимать поздравления, хочу шоу. Да будет шоу". Баян Алагузова

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1 ноября 2023 года Баян Алагузова заявила о том, что решила освещать свою деятельность после скандала с Али Окаповым.