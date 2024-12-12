Звезды раскрыли секреты похудения к Новому году

Знаменитости рассказали, к каким мерам они прибегают, чтобы выглядеть на все сто в период новогодних праздников, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала в программе Пятого канала "Светская хроника" народная артистка РФ Лариса Долина, начались новогодние съемки, ей нужно хорошо выглядеть "и влезть во все костюмы". По мнению Долиной, до идеальной формы ей нужен буквально один шаг.

"Еще один килограмм надо сбросить и все", – сказала она.

Чтобы выглядеть шикарно на экране и сцене, певица сильно ограничила себя в питании. С утра выпивает горячую воду с лимоном, затем ест только полезную пищу, но строго до определенного часа.

"Я не ем после двух, совсем. Никогда не ем на ночь. Хочется, но не буду. Знаете, я всегда говорю, что работа над собой – это тяжелый физический труд. Я публичный человек. Я обязана хорошо выглядеть", – подчеркнула Лариса Долина.

42-летняя Наталья Подольская тоже села на диету и даже придумала необычную мотивацию – влезть в свадебное платье, в котором выходила замуж за Владимира Преснякова.

"У нас в следующем году, в июне, будет 20 лет, как мы вместе. Поэтому хотим повторить свадьбу. Сегодня откопала свое свадебное платье. Я в него влезу. Много занимаюсь спортом и стараюсь не есть лишнего на ночь. Секрет у всех один", – сказала Подольская.

Она призналась, что сидеть на диете ей непросто. Они с Владимиром любят вкусно поесть. Пресняков тоже не оставляет надежды постройнеть. Прошлой зимой он отказался от вредных продуктов и алкоголя. Но надолго артиста не хватило.

"Я уже поправился на 100 килограммов... в голове", – пошутил Пресняков.

В сентябре он предпринял очередную попытку похудеть. Поставил задачу скинуть лишнее перед сольным концертом. Сел на гречневую монодиету. Но недавно он устроил свидание своей супруге и снова сорвался.

"Объелись и обожрались, можно так сказать", – заявил Пресняков.

"Мы заказали четыре десерта на двоих", – поделилась Подольская.

Певица Татьяна Буланова пошла иным путем. Она ест абсолютно все, но маленькими порциями. При этом отказалась от ужина.

"Четыре килограмма. Плюс я не ем после уже 16:00. И плюс у нас сейчас очень активная гастрольная деятельность", – рассказала заслуженная артистка РФ.

Певец Natan тоже похудел, правда, в принудительном порядке. На одном из телешоу, в котором он принял участие, не было еды.

"Голод – это самое сложное. Сейчас большая проблема поправиться, потому что я думаю, что в джунглях голод повлиял на организм, и сейчас не вся еда воспринимается. Поэтому мне сложно поправиться и набрать вес… На килограммов семь-восемь. Да-да, это было ужасно", – признался рэпер.

Большинство знаменитостей решаются худеть добровольно и порой ради стройности идут на крайние меры. Певица Слава перепробовала множество методик под контролем врача и даже легла под нож хирурга на липосакцию. Но едва зажили послеоперационные швы, она сорвалась, и вес вернулся. Артистка по примеру коллег подвергла свое здоровье риску, используя специальный препарат, и сбросила около девяти килограммов.

"Я никому не советую это, потому что у него очень большая побочка. И вообще, он, я думаю, все равно до конца не изучен", – сказала Слава.

Так худела и Дана Борисова. Однако из-за несоблюдения дозировки звезда чуть не ослепла и начала терять сознание.

"Два раза я потеряла сознание. Один раз – дома, один раз гуляла на улице, чуть не ударилась головой", – рассказала Борисова.

Звезды признаются: готовы практически на любые жертвы, чтобы поддерживать свою популярность, и редко задумываются о возможных последствиях, которые их могут ждать впереди.

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