Школьная подруга Али Окапова получила предложение руки и сердца
Об этом школьная подруга певца Али Окапова рассказала в своем Instagram сегодня, 12 декабря 2024 года.
"Благодарим вас за все поздравления и пожелания, прочитали все... Мы счастливы. Отдельное спасибо нашим друзьям", – написала под публикацией Ayree.
О том, что певица ответила согласием, два дня назад сообщил счастливый жених – клипмейкер Нуркен Касымов.
"Она сказала: "Да", – лаконично подписал видео возлюбленный Айгерим.
Судя по кадрам, предложение руки и сердца было сделано неожиданно, во время съемок, которые проходили за границей.
Коллеги по цеху, а также поклонники поздравили певицу и ее избранника с этим радостным событием и пожелали им счастья:
- "Поздравляю!"
- "Будьте счастливы!"
- "Жаным, поздравляю!"
- "Айри, жаным! Очень рада за тебя!"
За Ayree порадовалась и Акерке Буркитбай – супруга Али Окапова, с которым новоиспеченная невеста знакома со школьной скамьи. В ноябре 2023 года они записали совместный трек.
Отметим, что для Айгерим это второй брак. Ранее она признавалась, что в первом браке родила сына с ДЦП, после чего развелась с мужем.
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