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Культура и шоу-бизнес

Школьная подруга Али Окапова получила предложение руки и сердца

Школьная подруга Али Окапова получила предложение руки и сердца, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 12:38 Фото: Instagram/aliokapov
Среди представителей казахстанского шоу-бизнеса стало меньше на одну свободную певицу. А все потому, что известной исполнительнице Ayree (настоящее имя Айгерим Ракыш) сделали предложение руки и сердца, сообщает Zakon.kz.

Об этом школьная подруга певца Али Окапова рассказала в своем Instagram сегодня, 12 декабря 2024 года.

"Благодарим вас за все поздравления и пожелания, прочитали все... Мы счастливы. Отдельное спасибо нашим друзьям", – написала под публикацией Ayree.

О том, что певица ответила согласием, два дня назад сообщил счастливый жених – клипмейкер Нуркен Касымов.

"Она сказала: "Да", – лаконично подписал видео возлюбленный Айгерим.

Судя по кадрам, предложение руки и сердца было сделано неожиданно, во время съемок, которые проходили за границей.

Коллеги по цеху, а также поклонники поздравили певицу и ее избранника с этим радостным событием и пожелали им счастья:

  • "Поздравляю!"
  • "Будьте счастливы!"
  • "Жаным, поздравляю!"
  • "Айри, жаным! Очень рада за тебя!"

За Ayree порадовалась и Акерке Буркитбай – супруга Али Окапова, с которым новоиспеченная невеста знакома со школьной скамьи. В ноябре 2023 года они записали совместный трек.

Отметим, что для Айгерим это второй брак. Ранее она признавалась, что в первом браке родила сына с ДЦП, после чего развелась с мужем.

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Ранее подобной радостью поделилась известная американская певица, актриса и предпринимательница Селена Гомес. 32-летняя селебрити получила предложение руки и сердца от 36-летнего возлюбленного – рэпера, музыканта и музыкального продюсера Бенни Бланко.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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