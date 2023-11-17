Тест: хорошо ли вы знаете казахские традиции?

Фото: Astana.gov.kz; коллаж: Zakon.kz

У казахов есть множество традиций, которые бережно передаются от поколения к поколению. Главная особенность когда-то кочевого народа – это гостеприимство. Каждого путника, по обычаям, нужно тепло встретить и угостить самым вкусным, что есть в доме.

Zakon.kz предлагает разобрать и другие традиции Казахстана, которые соблюдают по сей день. Квиз Читайте также Али Окапов обратился к сыну

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