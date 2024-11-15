Тест: Хорошо ли вы знаете свадебные традиции и обряды народов мира?

Фото: Zakon.kz

Свадьба – это не просто важное событие в жизни двух людей, но и глубокая культурная традиция, отражающая особенности и ценности народа. В разных уголках мира свадебные традиции могут значительно отличаться, но все они объединены одной целью – празднованием любви и соединением двух судеб.

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