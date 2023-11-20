Асель Садвакасова показала свою новую квартиру в Дубае
Фото: Telegram/asselsadvakassovaa
В своем Telegram-канале известная казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова рассказала поклонникам, что переехала в новую квартиру в Дубае, сообщает Zakon.kz.
"Теперь я довольна окончательно нашим переездом в Дубай", – написала Асель.
Поклонникам очень понравилась квартира:
- Супер квартира.
- Поздравляю вас с переездом, счастья вам в новом доме!
- Все красиво!
- С новосельем вас, пусть дом будет полон счастья, радости.
В конце октября 2023 года стало известно, что Асель Садвакасова с мужем переехали в Дубай. Она сообщила, что – это на время. Решение было принято, перебраться в Дубай, еще когда они с мужем жили на Бали.
"Еще весной, когда жили на Бали, решили, что осенью некоторое время проведем в Дубае", – сообщала тогда актриса.
Фото: Telegram/asselsadvakassovaa
Фото: Telegram/asselsadvakassovaa
Фото: Telegram/asselsadvakassovaa
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