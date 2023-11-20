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Асель Садвакасова показала свою новую квартиру в Дубае

Асель Садвакасова показала свою новую квартиру в Дубае Фото: Telegram/asselsadvakassovaa
В своем Telegram-канале известная казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова рассказала поклонникам, что переехала в новую квартиру в Дубае, сообщает Zakon.kz.
"Теперь я довольна окончательно нашим переездом в Дубай", – написала Асель. 

Поклонникам очень понравилась квартира:

  • Супер квартира.
  • Поздравляю вас с переездом, счастья вам в новом доме! 
  • Все красиво!
  • С новосельем вас, пусть дом будет полон счастья, радости. 

В конце октября 2023 года стало известно, что Асель Садвакасова с мужем переехали в Дубай. Она сообщила, что – это на время.  Решение было принято, перебраться в Дубай, еще когда они с мужем жили на Бали. 

"Еще весной, когда жили на Бали, решили, что осенью некоторое время проведем в Дубае", – сообщала тогда актриса. 
квартира Асель Садвакасовой

Фото: Telegram/asselsadvakassovaa

Асель Садвакасова

Фото: Telegram/asselsadvakassovaa

Асель Садвакасова

Фото: Telegram/asselsadvakassovaa


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