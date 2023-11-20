Асель Садвакасова показала свою новую квартиру в Дубае

В своем Telegram-канале известная казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова рассказала поклонникам, что переехала в новую квартиру в Дубае, сообщает Zakon.kz.

"Теперь я довольна окончательно нашим переездом в Дубай", – написала Асель.

Поклонникам очень понравилась квартира:

Супер квартира.

Поздравляю вас с переездом, счастья вам в новом доме!

Все красиво!

С новосельем вас, пусть дом будет полон счастья, радости.

В конце октября 2023 года стало известно, что Асель Садвакасова с мужем переехали в Дубай. Она сообщила, что – это на время. Решение было принято, перебраться в Дубай, еще когда они с мужем жили на Бали.

"Еще весной, когда жили на Бали, решили, что осенью некоторое время проведем в Дубае", – сообщала тогда актриса.

Фото: Telegram/asselsadvakassovaa

Фото: Telegram/asselsadvakassovaa

Фото: Telegram/asselsadvakassovaa



