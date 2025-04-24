Фотосессию Асель Садвакасовой в Дубае обсудили в Казнете

Известная казахстанская актриса Асель Садвакасова поделилась серией фотографий и видео с поклонниками. На этот раз знаменитость улетела в Дубай. В ОАЭ блогер отправилась на празднование дня рождения своей подруги, сообщает Zakon.kz.

"Незабываемый день рождения Индирочки", – гласит краткая подпись к публикации за 23 апреля 2025 года на странице в Instagram.

Садвакасову осыпали комплиментами и вопросами о том, где можно купить платье, как у нее.

Роскошная.

Вы шикарная.

Красавица.

Как я вас обожаю.

Я – ваша фанатка.

Платье супер, – отмечают комментаторы, добавляя множество смайликов.

Впрочем, некоторые углядели печаль во взгляде казахстанки: "И все же в глазах тоска".

Материал по теме Асель Садвакасова показала, как помпезно отметила 40-летие в Майами

В конце 2024 года Садвакасова сделала громкое заявление о семейной жизни. Как оказалось, певица развелась с мужем, который младше ее на семь лет. Подробно о том, как они пришли к этому решению и своих чувствах она рассказала в многочисленных Stories. Также она поведала, что на время переехала в США, где пытается найти себя.