Фотосессию Асель Садвакасовой в Дубае обсудили в Казнете
Фото: Instagram/asselsadvakassova
Известная казахстанская актриса Асель Садвакасова поделилась серией фотографий и видео с поклонниками. На этот раз знаменитость улетела в Дубай. В ОАЭ блогер отправилась на празднование дня рождения своей подруги, сообщает Zakon.kz.
"Незабываемый день рождения Индирочки", – гласит краткая подпись к публикации за 23 апреля 2025 года на странице в Instagram.
Садвакасову осыпали комплиментами и вопросами о том, где можно купить платье, как у нее.
- Роскошная.
- Вы шикарная.
- Красавица.
- Как я вас обожаю.
- Я – ваша фанатка.
- Платье супер, – отмечают комментаторы, добавляя множество смайликов.
Впрочем, некоторые углядели печаль во взгляде казахстанки: "И все же в глазах тоска".
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В конце 2024 года Садвакасова сделала громкое заявление о семейной жизни. Как оказалось, певица развелась с мужем, который младше ее на семь лет. Подробно о том, как они пришли к этому решению и своих чувствах она рассказала в многочисленных Stories. Также она поведала, что на время переехала в США, где пытается найти себя.
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