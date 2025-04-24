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Культура и шоу-бизнес

Фотосессию Асель Садвакасовой в Дубае обсудили в Казнете

Асель Садвакасова, фотосессия, Дубай, Казнет, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 10:32 Фото: Instagram/asselsadvakassova
Известная казахстанская актриса Асель Садвакасова поделилась серией фотографий и видео с поклонниками. На этот раз знаменитость улетела в Дубай. В ОАЭ блогер отправилась на празднование дня рождения своей подруги, сообщает Zakon.kz.

"Незабываемый день рождения Индирочки", – гласит краткая подпись к публикации за 23 апреля 2025 года на странице в Instagram.

Садвакасову осыпали комплиментами и вопросами о том, где можно купить платье, как у нее.

  • Роскошная.
  • Вы шикарная.
  • Красавица.
  • Как я вас обожаю.
  • Я – ваша фанатка.
  • Платье супер, – отмечают комментаторы, добавляя множество смайликов.

Впрочем, некоторые углядели печаль во взгляде казахстанки: "И все же в глазах тоска".

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, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 10:32
Асель Садвакасова показала, как помпезно отметила 40-летие в Майами

В конце 2024 года Садвакасова сделала громкое заявление о семейной жизни. Как оказалось, певица развелась с мужем, который младше ее на семь лет. Подробно о том, как они пришли к этому решению и своих чувствах она рассказала в многочисленных Stories. Также она поведала, что на время переехала в США, где пытается найти себя.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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