Пэрис Хилтон вновь присвоила себе изобретение селфи

Широко известная американская киноактриса Пэрис Хилтон на странице в Instagram разместила совместные снимки с Бритни Спирс и сделала интересное заявление, сообщает Zakon.kz.

Фотомодель рассказала своим подписчикам, как она изобрела селфи.

"17 лет назад мы с Бритни создали селфи. Отмечайте меня на своих эпических селфи, чтобы отпраздновать самое знаковое изобретение". Пэрис Хилтон

Стоит отметить, что Хилтон не первый раз напоминает о своем вкладе в популяризацию селфи.

Аналогичное сообщение она публиковала еще в ноябре 2017 года.

11 years ago today, Me & Britney invented the selfie! pic.twitter.com/1byOU5Gp8J — ParisHilton (@ParisHilton) November 19, 2017

Комментаторы поспешили облагоразумить знаменитость и уточнили, что подобный жанр фотографии был известен и до них.

Также интернет-пользователи добавили, что первооткрывателем был фотограф из штата Филадельфия Роберт Корнелиус еще в 1839 году.

В начале 2023 года 41-летняя Пэрис Хилтон сообщила общественности о том, что впервые стала мамой.