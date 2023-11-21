Пэрис Хилтон вновь присвоила себе изобретение селфи
Фото: Instagram/parishilton
Широко известная американская киноактриса Пэрис Хилтон на странице в Instagram разместила совместные снимки с Бритни Спирс и сделала интересное заявление, сообщает Zakon.kz.
Фотомодель рассказала своим подписчикам, как она изобрела селфи.
"17 лет назад мы с Бритни создали селфи. Отмечайте меня на своих эпических селфи, чтобы отпраздновать самое знаковое изобретение".Пэрис Хилтон
Стоит отметить, что Хилтон не первый раз напоминает о своем вкладе в популяризацию селфи.
Аналогичное сообщение она публиковала еще в ноябре 2017 года.
11 years ago today, Me & Britney invented the selfie! pic.twitter.com/1byOU5Gp8J— ParisHilton (@ParisHilton) November 19, 2017
Комментаторы поспешили облагоразумить знаменитость и уточнили, что подобный жанр фотографии был известен и до них.
Также интернет-пользователи добавили, что первооткрывателем был фотограф из штата Филадельфия Роберт Корнелиус еще в 1839 году.
В начале 2023 года 41-летняя Пэрис Хилтон сообщила общественности о том, что впервые стала мамой.
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