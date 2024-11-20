Пэрис Хилтон рассказала об "открытии", которое сделала с Бритни Спирс 18 лет назад

Известная американская киноактриса, певица, фотомодель и дизайнер Пэрис Хилтон 20 ноября 2024 года порадовала многомиллионную армию поклонников в Instagram архивными снимками с подругой – поп-певицей и танцовщицей Бритни Спирс, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией 43-летняя селебрити написала:

"18 лет назад в этот день мы с Бритни Спирс изобрели селфи... Иконы".

Впрочем, подписчики, которых у Пэрис более 26 млн, не стали спорить со своим кумиром, а, наоборот, подтвердили ее слова:

"Настоящие матери поп-культуры".

"Создаете свою историю более 20 лет".

"Я никогда не забуду, насколько вы обе культовые".

"Пэрис буквально изобрела быть инфлюенсером. Королева всего!"

"Мне так повезло, что я встретил таких королев, как Пэрис Хилтон и Бритни Спирс".

"Мне нравится, что ты была одной из немногих, кто поддерживал Бритни, несмотря ни на что".

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