11-летний сын Жанны Фриске дебютировал в сериале

11-летний сын певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева дебютировал в российском сериале "Плакса". Для Платона это первое появление на экране, сообщает Zakon.kz.

С Платоном эпизодические роли исполнил и его папа. В пресс-службе телеканала, на котором выйдет сериал, раскрыли небольшие подробности.

По сюжету Шепелев ведет музыкальный конкурс, в котором участвуют школьники со всей страны, в том числе его сын Платон.

Стоит отметить, что мальчик с детства ловко управляется с электрогитарой. Он часто делится с общественностью своими успехами в творчестве.

Жанна Фриске умерла в 2015 году. Ей было 40 лет. В 2014 году врачи диагностировали у нее рак. Артистка лечилась сначала в США, потом проходила реабилитацию в Прибалтике и продолжила курс лечения в Китае. В последние месяцы певица жила в загородном доме под Москвой вместе с мужем Дмитрием Шепелевым и маленьким сыном Платоном.