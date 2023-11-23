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Казахстанский блогер Суперпапа стал отцом в четвертый раз

Казахстанский блогер Суперпапа стал отцом в четвертый раз Фото: pixabay
Популярный блогер Серик Тлеулесов, известный как Суперпапа Серик, поделился с подписчиками радостной новостью: он стал отцом в четвертый раз, сообщает Zakon.kz.

Об этом мужчина написал на странице в Instagram 23 ноября 2023 года.

"Я стал отцом! Всем огромное спасибо за ваши переживания, у нас все хорошо – Диля родила мальчика! Родился он в нашем родном городе Талгар, в клинике, проверенной временем". Серик Тлеулесов

Также он поблагодарил медицинский персонал за профессионализм и поддержку.

"Пусть у вас всегда все будет только хорошо! Рахмет!"Серик Тлеулесов

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Кроме того, сегодня, 23 ноября 2023 года, о рождении сына заявил казахстанский исполнитель Raim.

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