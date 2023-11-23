Казахстанский блогер Суперпапа стал отцом в четвертый раз

Фото: pixabay

Популярный блогер Серик Тлеулесов, известный как Суперпапа Серик, поделился с подписчиками радостной новостью: он стал отцом в четвертый раз, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: