Казахстанский блогер Суперпапа стал отцом в четвертый раз
Фото: pixabay
Популярный блогер Серик Тлеулесов, известный как Суперпапа Серик, поделился с подписчиками радостной новостью: он стал отцом в четвертый раз, сообщает Zakon.kz.
Об этом мужчина написал на странице в Instagram 23 ноября 2023 года.
"Я стал отцом! Всем огромное спасибо за ваши переживания, у нас все хорошо – Диля родила мальчика! Родился он в нашем родном городе Талгар, в клинике, проверенной временем". Серик Тлеулесов
Также он поблагодарил медицинский персонал за профессионализм и поддержку.
"Пусть у вас всегда все будет только хорошо! Рахмет!"Серик Тлеулесов
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