#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
476.97
562.59
6.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Культура и шоу-бизнес

Известный блогер Артур Аскарулы впервые стал отцом

Фото: Instagram/archibaaalt
Популярный казахстанский блогер Артур Аскарулы и его супруга Самира впервые стали родителями. Радостную новость сын известной телеведущей Гульмиры Дайрабаевой сообщил на своей странице в Instagram 14 апреля 2026 года, поделившись с подписчиками кадрами из роддома, передает Zakon.kz.

Артур Аскарулы опубликовал трогательный видеоролик, запечатлевший моменты появления первенца на свет, и серию фотографий, сделанных в первые часы жизни малыша.

Из публикации блогера следует, что прибавление в семье произошло несколькими днями ранее – малыш родился 11 апреля 2026 года.

Блогер не скрывал эмоций и поблагодарил супругу за подаренную новую жизнь.

"Новая жизнь. Душа моя, спасибо тебе. Слава Богу", – подписал свой пост Артур, обращаясь к супруге.

Публикация мгновенно собрала тысячи лайков и сотни восторженных комментариев. Молодых родителей поспешили поздравить как коллеги по цеху и звезды отечественного шоу-бизнеса, так и преданные поклонники.

Подписчики отметили искренность видео и пожелали новорожденному крепкого здоровья, а семье – благополучия.

  • Поздравляю!!!
  • Родился и сразу забил первый гол: в сердца своих родителей.
  • Арчи переживал, нервничал, но в итоге все получилось! Молодец Замира, ты героиня!

О том, что Артур Аскарулы покинет ряды холостяков, стало известно 3 декабря 2024 года. Тогда он сообщил, что его возлюбленная ответила согласием на предложение руки и сердца. Чуть позднее Артур и Замира поделились, что провели обряд "неке қию".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: