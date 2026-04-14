Известный блогер Артур Аскарулы впервые стал отцом
Артур Аскарулы опубликовал трогательный видеоролик, запечатлевший моменты появления первенца на свет, и серию фотографий, сделанных в первые часы жизни малыша.
Из публикации блогера следует, что прибавление в семье произошло несколькими днями ранее – малыш родился 11 апреля 2026 года.
Блогер не скрывал эмоций и поблагодарил супругу за подаренную новую жизнь.
"Новая жизнь. Душа моя, спасибо тебе. Слава Богу", – подписал свой пост Артур, обращаясь к супруге.
Публикация мгновенно собрала тысячи лайков и сотни восторженных комментариев. Молодых родителей поспешили поздравить как коллеги по цеху и звезды отечественного шоу-бизнеса, так и преданные поклонники.
Подписчики отметили искренность видео и пожелали новорожденному крепкого здоровья, а семье – благополучия.
- Поздравляю!!!
- Родился и сразу забил первый гол: в сердца своих родителей.
- Арчи переживал, нервничал, но в итоге все получилось! Молодец Замира, ты героиня!
О том, что Артур Аскарулы покинет ряды холостяков, стало известно 3 декабря 2024 года. Тогда он сообщил, что его возлюбленная ответила согласием на предложение руки и сердца. Чуть позднее Артур и Замира поделились, что провели обряд "неке қию".