Известный блогер Артур Аскарулы впервые стал отцом

Популярный казахстанский блогер Артур Аскарулы и его супруга Самира впервые стали родителями. Радостную новость сын известной телеведущей Гульмиры Дайрабаевой сообщил на своей странице в Instagram 14 апреля 2026 года, поделившись с подписчиками кадрами из роддома, передает Zakon.kz.

Артур Аскарулы опубликовал трогательный видеоролик, запечатлевший моменты появления первенца на свет, и серию фотографий, сделанных в первые часы жизни малыша.

Из публикации блогера следует, что прибавление в семье произошло несколькими днями ранее – малыш родился 11 апреля 2026 года.

Блогер не скрывал эмоций и поблагодарил супругу за подаренную новую жизнь.

"Новая жизнь. Душа моя, спасибо тебе. Слава Богу", – подписал свой пост Артур, обращаясь к супруге.

Публикация мгновенно собрала тысячи лайков и сотни восторженных комментариев. Молодых родителей поспешили поздравить как коллеги по цеху и звезды отечественного шоу-бизнеса, так и преданные поклонники.

Подписчики отметили искренность видео и пожелали новорожденному крепкого здоровья, а семье – благополучия.

Поздравляю!!!

Родился и сразу забил первый гол: в сердца своих родителей.

Арчи переживал, нервничал, но в итоге все получилось! Молодец Замира, ты героиня!

О том, что Артур Аскарулы покинет ряды холостяков, стало известно 3 декабря 2024 года. Тогда он сообщил, что его возлюбленная ответила согласием на предложение руки и сердца. Чуть позднее Артур и Замира поделились, что провели обряд "неке қию".