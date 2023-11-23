Сестра Торегали Тореали оказалась на больничной койке
Фото: Instagram/Farizatoreali
Младшая сестра скандально известного певца Торегали Тореали Фариза Тореали сообщила подписчикам, что прошла обследование на онкологию в Турции, сообщает Zakon.kz.
Девушка опубликовала фото на странице в Instagram 22 ноября 2023 года. На кадре она лежит на больничной койке, а рядом находится ее супруг Дархан Нортаев.
В подписи к фото блогер уточнила, что в Казахстане врачи предположили, что у нее опасная опухоль.
"Ни один специалист не мог дать точного ответа, что это. Приехав в Турцию, мы обратились к сильнейшим врачам. Биопсию взяли из кишечника, затем исследовали легкие. Все чисто! Я все еще в шоке..."Фариза Тореали
В продолжении блогер отметила: "Никогда не думала, что жизнь может измениться так быстро".
"Человек не может знать, что ждет его завтра. Теперь Фариза смотрит на жизнь по-другому".Фариза Тореали
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