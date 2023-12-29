Еще одна сестра Торегали Тореали стала мамой

Младшая сестра известно скандального певца Торегали Тореали сообщила о рождении первенца, сообщает Zakon.kz.

Дина Тореали поделилась радостным событием с подписчиками 29 декабря 2023 года на личной странице в Instagram.

Стоит отметить, что 6 декабря 2023 года еще одна сестра Торегали Тореали Фариза сообщила в социальной сети, что впервые стала мамой.

Однако ей сразу же пришлось уехать на лечение в Турцию и оставить младенца дома.

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Примечательно, что сестры тщательно скрывали беременность.