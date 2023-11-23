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Известного голливудского актера обвинили в изнасиловании

голливудский актер Фото: wikimedia
На актера Джейми Фокса подали иск в связи с предполагаемым сексуальным преступлением, которое, как утверждается, произошло на крыше ресторана в Нью-Йорке восемь лет назад, сообщает Zakon.kz.

В 2022 году в штате Нью-Йорк приняли закон, согласно которому, все, кто пережил насилие, могут оформить иски против своих обидчиков вне зависимости от срока давности преступлений.

Опираясь на эту возможность, одна из женщин обратилась в суд, заявив, что Джейми Фокс ее изнасиловал, передает Usmagazine.

В документах говорится, что инцидент произошел в 2015 году в ресторане Catch NYC & Roof. Потерпевшая попросила актера сфотографироваться с ней. Фокс, по словам жертвы, с радостью согласился сделать снимок и отметив, как фанатка "вкусно пахнет" и что она имеет "фигуру супермодели".

Женщина утверждает, что в моменте Джейми Фокс положил обе свои руки ей на талию, а затем поднял их выше и потрогал грудь.

Несмотря на то, что сразу несколько посетителей заведения оказались свидетелями столь вопиющего поведения звезды, все они отвернулись, сделав вид, будто не видели, как она пытается вырваться.

Женщина заявила, что Фокс продолжил дотрагиваться до нее и не останавливался даже в интимных зонах. Ситуацию спасла подруга жертвы, которая подошла к столу знаменитости проведать подругу.

Сам Джейми Фокс пока никак не прокомментировал громкое обвинение в насилии.

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