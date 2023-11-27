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Голливудский актер Джейми Фокс отверг обвинения в сексуальном насилии

актер Джейми Фокс Фото: wikimedia
Джейми Фокс отверг обвинения в том, что восемь лет назад он совершил сексуальное насилие над женщиной в одном из нью-йоркских баров на крыше, сообщает Zakon.kz.

В иске утверждается, что летом 2015 года Джейми Фокс увел женщину в укромное место и совершил сексуальное насилие, сообщает The Guardian.

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Женщина, которую в судебных документах называют только Джейн Доу, также подала иск против бара Catch NYC & Roof и ее владельца Марка Бирнбаума, утверждая, что они проявили халатность и не проявили разумной осторожности, чтобы предотвратить действия, описанные в иске.

"Предполагаемый инцидент никогда не происходил. В 2020 году эта женщина подал практически аналогичный иск в Бруклине. Вскоре после этого дело было прекращено.представитель Джейми Фокса

Сам актер намерен подать ответный иск.  

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