Голливудский актер Джейми Фокс отверг обвинения в сексуальном насилии

Фото: wikimedia

Джейми Фокс отверг обвинения в том, что восемь лет назад он совершил сексуальное насилие над женщиной в одном из нью-йоркских баров на крыше, сообщает Zakon.kz.

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