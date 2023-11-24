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Режиссер фильма "Айка" снимет фильм мирового уровня о Туркестане

Режиссер фильма "Айка" снимет фильм мирового уровня о Туркестане Фото: primeminister.kz
Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды встретился с известным режиссером, уроженцем южного региона нашей страны Сергеем Дворцевым, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата Туркестанской области, он хочет снять историческую киноленту в жанре приключенческой драмы, основанную на реальных событиях, с участием зарубежных артистов и кинозвезд Казахстана.

Отмечается, что сценарий фильма пока держится в секрете. Однако известно, что в фильме покажут некоторых исторических личностей. Отдельные эпизоды картины будут сняты в Туркестане и Карнаке.

"Это будет очень большая работа. Ведется подготовка к мегапроекту, в котором примут участие представители нескольких стран мира, в том числе и кинозвезды. Кастинг пройдет и в Казахстане. Эта тема очень важна для меня, близка мне. Последние восемь месяцев я изучаю исторические факты, знакомлюсь с тем, что написано на иранском, китайском языках. Я вдохновлен. Готов собрать материалы и удивить мир. Это будет уникальное произведение, которое не затеряется в архивах через 2-3 года, а сохранится надолго", – сказал Сергей Дворцевой.

Кинорежиссер подчеркнул, что он хочет и готов внести свой личный вклад для дальнейшего развития казахстанского кинематографа.

В создании фильма примут участие не только представители нашей страны, но и европейские фонды.

Сергей Дворцевой – российский и казахстанский кинорежиссер документального и игрового кино. Лауреат премии "Ника". Лауреат Каннского кинофестиваля.

Фильм "Айка", где главную роль сыграла казахстанская актриса Самал Еслямова, получил Гран-при 28-го Международного кинофестиваля в Котбусе (Германия). За главную награду на этой площадке боролись 190 картин из 40 стран. Помимо Гран-при "Айку" удостоили также приза жюри.

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