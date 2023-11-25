Казахстанские каскадеры снялись в голливудском фильме "Наполеон"
Фото: Facebook/Nomad Stunts
Казахстанские каскадеры приняли участие в съемках нового фильма британского кинорежиссера Ридли Скотта "Наполеон", сообщает Zakon.kz.
Мировая премьера фильма "Наполеон" состоялась 22 ноября. В казахстанских кинотеатрах фильм начали показывать с 23 ноября.
Фото: Facebook/Nomad Stunts
"В проект Ридли Скотта мы попали благодаря рекомендации постановщика трюков Ника Пауэлла, с которым работали в Индии. В "Наполеоне" все трюки ставила его сестра Никки. После окончания съемок она поблагодарила ребят за работу и сказала, что если бы знала заранее, какие они профессионалы, то пригласила бы больше каскадеров из Казахстана", – рассказал руководитель Международной группы каскадеров Nomad Stunts, заслуженный деятель Казахстана Жайдарбек Кунгужинов.
Фото: Facebook/Nomad Stunts
Биографический фильм "Наполеон" рассказывает о молодых годах самого известного в истории императора Франции – Бонапарта Наполеона. Главную роль в фильме сыграл Хоакин Феникс.
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