#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
495.28
538.32
5.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
495.28
538.32
5.77
Спорт

Каскадеры выпустили фильм "Шаолиньские мстители"

Фильм &quot;Шаолиньские мстители&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 02:20 Фото: Instagram/martialclubofficial
Команда мастеров боевых искусств и каскадеров из канала Martial Club выпустила на YouTube короткометражный фильм "Шаолиньские мстители", сообщает Zakon.kz.

Со слов участников фильма, они были вдохновлены классическими кунг-фу картинами.

Фото: Instagram/martialclubofficial

Сюжет следует традиционному шаблону о противостоянии двух школ кунг-фу. При этом главная ставка сделана на:

  • зрелищные бои;
  • сложные трюки;
  • эффектные приемы.

Известно, что создатели фильма Энди Ле, Брайан Ле и Дэниел Ма работали над хореографией боевых сцен в фильмах "Шан-Чи и легенда десяти колец" и "Все везде и сразу".

А вот американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Фрэнсис Коппола рассказал об отсутствии денег для производства новых фильмов.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Назым Кызайбай сравнялась с Сапиевым по числу медалей чемпионатов мира
Спорт
23:45, 13 марта 2025
Назым Кызайбай сравнялась с Сапиевым по числу медалей чемпионатов мира
Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов подписал контракт с главой UFC
Спорт
22:18, 13 марта 2025
Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов подписал контракт с главой UFC
"Барыс" совершил фантастический камбэк и выиграл в гостях у "Адмирала"
Спорт
18:16, 13 марта 2025
"Барыс" совершил фантастический камбэк и выиграл в гостях у "Адмирала"
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: