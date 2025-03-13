Каскадеры выпустили фильм "Шаолиньские мстители"
Фото: Instagram/martialclubofficial
Команда мастеров боевых искусств и каскадеров из канала Martial Club выпустила на YouTube короткометражный фильм "Шаолиньские мстители", сообщает Zakon.kz.
Со слов участников фильма, они были вдохновлены классическими кунг-фу картинами.
Фото: Instagram/martialclubofficial
Сюжет следует традиционному шаблону о противостоянии двух школ кунг-фу. При этом главная ставка сделана на:
- зрелищные бои;
- сложные трюки;
- эффектные приемы.
Известно, что создатели фильма Энди Ле, Брайан Ле и Дэниел Ма работали над хореографией боевых сцен в фильмах "Шан-Чи и легенда десяти колец" и "Все везде и сразу".
А вот американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Фрэнсис Коппола рассказал об отсутствии денег для производства новых фильмов.
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