Каскадеры выпустили фильм "Шаолиньские мстители"

Команда мастеров боевых искусств и каскадеров из канала Martial Club выпустила на YouTube короткометражный фильм "Шаолиньские мстители", сообщает Zakon.kz.

Со слов участников фильма, они были вдохновлены классическими кунг-фу картинами.

Фото: Instagram/martialclubofficial

Сюжет следует традиционному шаблону о противостоянии двух школ кунг-фу. При этом главная ставка сделана на:

зрелищные бои;

сложные трюки;

эффектные приемы.

Известно, что создатели фильма Энди Ле, Брайан Ле и Дэниел Ма работали над хореографией боевых сцен в фильмах "Шан-Чи и легенда десяти колец" и "Все везде и сразу".

А вот американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Фрэнсис Коппола рассказал об отсутствии денег для производства новых фильмов.