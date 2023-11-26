Вы как нелюбимый муж: Баян Алагузова обратилась к хейтерам

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Продюсер Баян Алагузова написала пост, в котором обратилась ко всем недоброжелателям, и на удивление, призналась, что они ей нужны сообщает Zakon.kz.

Продюсер сравнила хейтеров с нелюбимым мужем, которого, по крайней мере, терпишь. "Пост посвящается моим хейтерам! Вы мне уже практически родные, я с вами живу так долго, что вполне можно отметить как минимум "серебряную свадьбу". Это как нелюбимый муж, бросить жалко, да и потерпеть можно?! Что-то говорит, ругается, чем-то вечно недоволен, за столько лет привычка привыкания срабатывает", – написала Алагузова. Дальше в обращении известная дива ударилась в философию. "Так что пишите, ругайте, кстати, хейт с английского переводится как ненависть, вот это слово я больше всего не люблю и употребляю крайне редко. Вообще, больше состою из любви, сострадания и созидания. Если вам подробнее объяснить, то доброта, которой вы, к сожалению, не наполнены, это умение делиться…. Вот просто чем можете – временем, опытом, вниманием, средствами". В завершении Баян Максаткызы посоветовала хейтерам быть добрее и сразу же отказалась от своих слов. "Попробуйте проявить чуточка добра и увидите, как это все работает. А вообще лучше не надо, без вас будет жутко скучно. Я вас даже очень люблю, и шлю вам море светлого и прекрасного, это то, чем я сама наполнена", – заключила Алагузова. Ранее известная казахстанская ведущая Баян Алагузова поразмышляла над отношениями среди женщин. Читайте также Первые кадры материнства: Ерке Есмахан поделилась видео с новорожденным сыном Стало известно, когда состоится прощание с Акжолом Меирбековым Арт-директор ансамбля "Дос-Мукасан" выразил соболезнования близким Акжола Меирбекова

Следите за новостями zakon.kz в: