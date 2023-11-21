Баян Алагузова о зависти: Женщина не терпит кого-то лучше
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известная казахстанская ведущая Баян Алагузова поразмышляла над отношениями среди женщин. Своим мнением она поделилась на странице в Instagram 21 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.
"Иногда я думаю, что женщин убивают сами женщины, – отметила актриса.
"Нет, не физически, конечно, всем остальным – ненавистью, завистью, эмоциональной жестокостью, насмешками, гадостями, пакостями. Кто-то из великих сказал: "Пока женщины не объединяться, в мире всегда будет война".Баян Алагузова
По ее мнению, есть в этих словах истина.
"Мужчинам не выгода женская дружба. Женщина не терпит кого-то лучше, красивее, счастливее. Мир так устроен… Я часто говорю женщинам: "Любите женщин, поддерживайте женщин, не осуждайте женщин". Но…"Баян Алагузова
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