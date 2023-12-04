Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Непристойная фотосессия Ирины Шейк озадачила подписчиков

Непристойная фотосессия Ирины Шейк разгневала подписчиков Фото: Instagram/irinashayk
Известная 37-летняя российская супермодель Ирина Шейк часто радует армию поклонников смелыми и откровенными образами. Однако новая съемка пришлась не по душе фанатам иконы модной индустрии, сообщает Zakon.kz.

Вопросы у комментаторов вызвали не наряды от популярных брендов, а позы модели.

Фотографии экс-жена актера Брэдли Купера разместила 3 декабря 2023 года на странице в Instagram.

  • Это просто вульгарно.
  • Я не знаю... Некоторые из этих снимков не нужны. Пожалуйста, не теряйте свой класс...
  • Мир сходит с ума все больше и больше.
  • 4 фото лишнее. Вы прекрасны без пошлости.
  • Красивая женщина, но каждый раз натыкаюсь на дурацкие фото. Зачем?
  • Как-то неожиданно.
  • Ирина, вы очень красивая, но фото – полнейший отстой.
  • Не так много осталось для фантазии.
  • Даже страшно спросить, кто заказчик фото и куда они пойдут, – оставляют комментарии под публикацией удивленные подписчики.

Примечательно, что в мае 2023 года откровенные наряды Шейк также не остались без внимания.

Тогда модель дважды появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля. В первом случае топ-модель примерила пышное "платье от кутюр" с экстремальным декольте до талии. Второй выход Ирины получился еще более горячим. Она обнажила упругий пресс и прикрыла грудь узким кожаным топом.

Читайте также

группа KISS
Легенды рока KISS "увековечили" себя в виде цифровых аватаров
Димашу вручили престижную премию в Сербии
Димашу вручили престижную премию в Сербии
"Дралась, как сумасшедшая": Мадина Садвакасова поделилась неожиданным фактом из детства
"Дралась, как сумасшедшая": Мадина Садвакасова поделилась неожиданным фактом из детства
Анастасия Московчук
Шейк Ирина США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Казахстан тенге кредиты
Кому запретят брать кредиты в Казахстане
Ержан Сейткулов, известный математик получил должность в Администрации президента РК
Известный математик получил должность в Администрации президента РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: