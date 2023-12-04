Непристойная фотосессия Ирины Шейк озадачила подписчиков
Фото: Instagram/irinashayk
Известная 37-летняя российская супермодель Ирина Шейк часто радует армию поклонников смелыми и откровенными образами. Однако новая съемка пришлась не по душе фанатам иконы модной индустрии, сообщает Zakon.kz.
Вопросы у комментаторов вызвали не наряды от популярных брендов, а позы модели.
Фотографии экс-жена актера Брэдли Купера разместила 3 декабря 2023 года на странице в Instagram.
- Это просто вульгарно.
- Я не знаю... Некоторые из этих снимков не нужны. Пожалуйста, не теряйте свой класс...
- Мир сходит с ума все больше и больше.
- 4 фото лишнее. Вы прекрасны без пошлости.
- Красивая женщина, но каждый раз натыкаюсь на дурацкие фото. Зачем?
- Как-то неожиданно.
- Ирина, вы очень красивая, но фото – полнейший отстой.
- Не так много осталось для фантазии.
- Даже страшно спросить, кто заказчик фото и куда они пойдут, – оставляют комментарии под публикацией удивленные подписчики.
Примечательно, что в мае 2023 года откровенные наряды Шейк также не остались без внимания.
Тогда модель дважды появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля. В первом случае топ-модель примерила пышное "платье от кутюр" с экстремальным декольте до талии. Второй выход Ирины получился еще более горячим. Она обнажила упругий пресс и прикрыла грудь узким кожаным топом.
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