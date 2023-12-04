Непристойная фотосессия Ирины Шейк озадачила подписчиков

Известная 37-летняя российская супермодель Ирина Шейк часто радует армию поклонников смелыми и откровенными образами. Однако новая съемка пришлась не по душе фанатам иконы модной индустрии, сообщает Zakon.kz.

Вопросы у комментаторов вызвали не наряды от популярных брендов, а позы модели.

Фотографии экс-жена актера Брэдли Купера разместила 3 декабря 2023 года на странице в Instagram.

Это просто вульгарно.

Я не знаю... Некоторые из этих снимков не нужны. Пожалуйста, не теряйте свой класс...

Мир сходит с ума все больше и больше.

4 фото лишнее. Вы прекрасны без пошлости.

Красивая женщина, но каждый раз натыкаюсь на дурацкие фото. Зачем?

Как-то неожиданно.

Ирина, вы очень красивая, но фото – полнейший отстой.

Не так много осталось для фантазии.

Даже страшно спросить, кто заказчик фото и куда они пойдут, – оставляют комментарии под публикацией удивленные подписчики.

Примечательно, что в мае 2023 года откровенные наряды Шейк также не остались без внимания.

Тогда модель дважды появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля. В первом случае топ-модель примерила пышное "платье от кутюр" с экстремальным декольте до талии. Второй выход Ирины получился еще более горячим. Она обнажила упругий пресс и прикрыла грудь узким кожаным топом.