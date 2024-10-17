Ирина Шейк сразила поклонников наповал

Фото: Instagram/irinashayk

Российская супермодель и актриса Ирина Шайхлисламова, известная как Ирина Шейк, 16 октября 2024 года поделилась фотографиями с модного показа Victoria's Secret. Снимки не оставили равнодушными ее фанатов, сообщает Zakon.kz.

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