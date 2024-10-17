Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ирина Шейк сразила поклонников наповал

Ирина Шейк сразила поклонников наповал, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 10:15 Фото: Instagram/irinashayk
Российская супермодель и актриса Ирина Шайхлисламова, известная как Ирина Шейк, 16 октября 2024 года поделилась фотографиями с модного показа Victoria's Secret. Снимки не оставили равнодушными ее фанатов, сообщает Zakon.kz.

38-летняя модель опубликовала серию фото в своем Instagram.

"Вернулась на Victoria's Secret-2024. Спасибо за такую большую любовь", – написала Ирина Шейк под публикацией.

Подписчики были сражены наповал фотографиями и красотой модели:

  • "Королева".
  • "Самая лучшая".
  • "Ох, Иришка, красивая, огонь".
  • "Ну, показ бы просто не сработал, если бы не было Шейк. Наша бомбита".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 10:15
38-летняя Ирина Шейк примерила меховое боди в стиле невесты Канье Уэста
, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 10:15

Ранее мы писали, что зрители раскритиковали модный показ Victoria's Secret.

Читайте также

Опера Абай представлена в Москве
Спустя 66 лет опера "Абай" вновь покоряет московскую публику на сцене Большого театра
Рождество
Известный бренд объявил об открытии рождественского сезона
Фильм
В новом фильме "Супермен" появилась собака
Динара Халдарова
Россия Шейк Ирина США 2024 год Модельный бизнес Мода Шоу-бизнес Одежда
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Басенджи порода лай
Любителям тишины: пять пород собак, которые никогда не лают
Непогода накроет Казахстан: заморозки до -6°С, снегопад и ливни с грозой ожидаются 17 октября
Непогода накроет Казахстан: заморозки до -6°С, снегопад и ливни с грозой ожидаются 17 октября
Самые дорогие породы кошек
Самые дорогие породы кошек
Певец SHAMAN прокомментировал отношения бывшей жены с Егором Кридом
Певец SHAMAN прокомментировал отношения бывшей жены с Егором Кридом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: