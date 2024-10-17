Ирина Шейк сразила поклонников наповал
Фото: Instagram/irinashayk
Российская супермодель и актриса Ирина Шайхлисламова, известная как Ирина Шейк, 16 октября 2024 года поделилась фотографиями с модного показа Victoria's Secret. Снимки не оставили равнодушными ее фанатов, сообщает Zakon.kz.
38-летняя модель опубликовала серию фото в своем Instagram.
"Вернулась на Victoria's Secret-2024. Спасибо за такую большую любовь", – написала Ирина Шейк под публикацией.
Подписчики были сражены наповал фотографиями и красотой модели:
- "Королева".
- "Самая лучшая".
- "Ох, Иришка, красивая, огонь".
- "Ну, показ бы просто не сработал, если бы не было Шейк. Наша бомбита".
Ранее мы писали, что зрители раскритиковали модный показ Victoria's Secret.
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