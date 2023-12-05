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Повзрослевшая Данелия Тулешова обратилась к фанатам

Повзрослевшая Данелия Тулешова обратилась к фанатам Фото: Instagram/itsdaneliya
Казахстанская певица, финалист и обладательница приза зрительских симпатий "Детской Новой волны 2015", победительница украинского проекта "Голос. Дiти" Данэлия Тулешова сегодня, 5 декабря 2023 года, опубликовала серию снимков. Под ними она обратилась к своим фанатам, сообщает Zakon.kz.

На фотографиях 17-летняя казахстанка позирует в постели, а также в лифте.

"Привет, ребята, угадайте название моего следующего сингла. C.......", – написала Данэлия Тулешова под публикацией в Instagram, обращаясь к своим фанатам.

Фолловеры казахстанки написали свои предположения в комментариях:

  • Chained? (Прикованы?)
  • Changes? (Перемены?)
  • Cabbage? (Капуста?)
  • Chances? (Шансы?)
  • Charmed? (Очарованный?)
  • Crunchy? (Хрустящий?)

А преданные поклонники Данэлии в очередной раз закидали певицу комплиментами:

  • "Величайшая!"
  • "Ты такая красивая!"
  • "Картинки захватывают дух!"
  • "Ты такая красивая и очень талантливая!"
  • "Данэлия, как ты прекрасна на этих картинках!"
  • "Она – одна из самых красивых девушек в мире!"

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Данэлия Тулешова выпустила новый клип

30 ноября 2023 года стало известно, что победительница украинского проекта "Голос. Дiти" выпустила новый музыкальный клип. Об этом Данэлия Тулешова рассказала в соцсети. Подробности по ссылке.

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