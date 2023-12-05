Повзрослевшая Данелия Тулешова обратилась к фанатам

Казахстанская певица, финалист и обладательница приза зрительских симпатий "Детской Новой волны 2015", победительница украинского проекта "Голос. Дiти" Данэлия Тулешова сегодня, 5 декабря 2023 года, опубликовала серию снимков. Под ними она обратилась к своим фанатам, сообщает Zakon.kz.

На фотографиях 17-летняя казахстанка позирует в постели, а также в лифте.

"Привет, ребята, угадайте название моего следующего сингла. C.......", – написала Данэлия Тулешова под публикацией в Instagram, обращаясь к своим фанатам.

Фолловеры казахстанки написали свои предположения в комментариях:

Chained? (Прикованы?)

Changes? (Перемены?)

Cabbage? (Капуста?)

Chances? (Шансы?)

Charmed? (Очарованный?)

Crunchy? (Хрустящий?)

А преданные поклонники Данэлии в очередной раз закидали певицу комплиментами:

"Величайшая!"

"Ты такая красивая!"

"Картинки захватывают дух!"

"Ты такая красивая и очень талантливая!"

"Данэлия, как ты прекрасна на этих картинках!"

"Она – одна из самых красивых девушек в мире!"

Материал по теме Данэлия Тулешова выпустила новый клип

30 ноября 2023 года стало известно, что победительница украинского проекта "Голос. Дiти" выпустила новый музыкальный клип. Об этом Данэлия Тулешова рассказала в соцсети. Подробности по ссылке.