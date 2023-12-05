Повзрослевшая Данелия Тулешова обратилась к фанатам
Фото: Instagram/itsdaneliya
Казахстанская певица, финалист и обладательница приза зрительских симпатий "Детской Новой волны 2015", победительница украинского проекта "Голос. Дiти" Данэлия Тулешова сегодня, 5 декабря 2023 года, опубликовала серию снимков. Под ними она обратилась к своим фанатам, сообщает Zakon.kz.
На фотографиях 17-летняя казахстанка позирует в постели, а также в лифте.
"Привет, ребята, угадайте название моего следующего сингла. C.......", – написала Данэлия Тулешова под публикацией в Instagram, обращаясь к своим фанатам.
Фолловеры казахстанки написали свои предположения в комментариях:
- Chained? (Прикованы?)
- Changes? (Перемены?)
- Cabbage? (Капуста?)
- Chances? (Шансы?)
- Charmed? (Очарованный?)
- Crunchy? (Хрустящий?)
А преданные поклонники Данэлии в очередной раз закидали певицу комплиментами:
- "Величайшая!"
- "Ты такая красивая!"
- "Картинки захватывают дух!"
- "Ты такая красивая и очень талантливая!"
- "Данэлия, как ты прекрасна на этих картинках!"
- "Она – одна из самых красивых девушек в мире!"
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Данэлия Тулешова выпустила новый клип
30 ноября 2023 года стало известно, что победительница украинского проекта "Голос. Дiти" выпустила новый музыкальный клип. Об этом Данэлия Тулешова рассказала в соцсети. Подробности по ссылке.
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