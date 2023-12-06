Уилл Смит посетил сверхгород будущего в Саудовской Аравии

Популярный американский актер Уилл Смит пришел в восторг от первого посещения одного из самых амбициозных архитектурных проектов XXI века. Город Neom строят в Саудовской Аравии по заказу наследного принца, сообщает Zakon.kz.

Видео с фотографиями обладатель двух премий "Грэмми" опубликовал на своей странице в Instagram 6 декабря 2023 года.

"Кадры из моей первой поездки в Neom! Это место нереальное! Они строят одно из самых футуристических мест, которые я когда-либо видел", – говорится в подписи к публикации.

О том, что Саудовская Аравия построит сверхгород стало известно еще в 2019 году.

Город будет располагаться на побережье Аравийского полуострова недалеко от границы с Иорданией.

Наследный принц Мухаммед ибн Салман аль-Сауд возлагает на проект большие надежды: когда мир полностьюперейдет на использование альтернативных источников энергии, и в газе и нефти отпадет нужда, Саудовская Аравия должна будет оставаться на плаву благодаря передовым технологиям, лучшей в мире медицине, инфраструктуре и туристическим услугам.

Планируется, что управлять городом будет искусственный интеллект (ИИ), а обслуживающим персоналом для жителей должны стать роботы. К 2030 году Neom станет самым крупным туристическим центром в Саудовской Аравии.

В октябре 2023 года Уилл Смит впервые прокомментировал новость о разводе. Пинкетт-Смит и Уилл Смит поженились в 1997 году. Они воспитывают троих детей: сына Джейдена, дочь Уиллоу, а также сына от первого брака Уилла Трея Смита.