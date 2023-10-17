Уилл Смит прокомментировал признание супруги о давнем расставании пары

Актер впервые высказался о признаниях супруги, Джады Пинкетт-Смит, которая несколько дней назад заявила, что пара рассталась семь лет назад, сообщает Zakon.kz.

Несколько дней понадобилось актеру, чтобы высказать свою реакцию на признания жены. Ответ Уилл Смит дал в письме, которое направил электронкой в New York Times. Он признался, что книга-мемуары, в которой Джада откровенно рассказала о событиях своей жизни, в том числе о разрыве с супругом, впечатлила актера.

"Когда ты прожил с кем-то больше половины своей жизни, наступает своего рода эмоциональная слепота, и ты слишком легко можешь потерять чувствительность к его скрытым нюансам и тонкой красоте", – написал Уилл Смит в письме в редакцию.

Раскрывать подробности своей версии расставания с супругой Смит в письме не стал. Тем временем, он опубликовал в социальных сетях пост, где актер лежит на борту плывущего судна и спит прямо в одежде. Супруга отреагировала на видео Смита смайликом.





Несколькими днями ранее Джада Пинкетт-Смит сделала шокирующее заявление, сообщив журналистам, что семейная пара рассталась и романтических отношений между четой нет уже более семи лет.