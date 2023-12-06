Новый клип Наташи Королёвой ошарашил поклонников

Певица Наташа Королёва удивила поклонников. Она выпустила совместный модный трек с музыкантом Gazan-ом, сообщает Zakon.kz.

Gazan известен своим хитом "Бархатные тяги".

Клип певица опубликовала на своей странице в Instagram.

"Ой, Наташи всех стран, объединяйтесь! Мы те еще штучки: шаловливые, веселые и зажигательные! Я еще не встречала ни одну Наташу, которая была бы унылая и скучная. С нами Наташами точно не соскучишься, нигде и никогда!", – написала Королёва.

Она отметила, что в трек получился шуточной и веселый.

"Модный тречек, а юмор, как мы знаем, всегда проникает в самую суть человека и расширяет границы. Слушайте, делитесь и зажигайте на Новый год под нашу песню". Наташа Королёва

Поклонники разделились на два лагеря – восторг и непонимание:

Королева эпатажа.

Ужас какой, безвкусица, уродство какое-то. Как вообще такое можно производить. Дно прямо.

Наташа никогда не надоедает, Королёвой много не бывает!

Наташа – зажигалочка, всегда нравится.

Так дешево.

Наташки –это всегда огонь.

Что за глупость.

В 2019 году Наташа Королёва записала совместный клип с казахстанским исполнителем Беркутом.