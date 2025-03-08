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Культура и шоу-бизнес

Наташа Королёва обратилась к Тарзану

Наташа Королёва обратилась к Тарзану , фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2025 01:08 Фото: Instagram/koroleva__star
Российская эстрадная певица Наташа Королёва нежно обратилась к своему мужу Тарзану (Сергею Глушко), сообщает Zakon.kz.

Артистка 8 марта поздравила Тарзана с днем рождения. Ему сегодня исполнилось 55 лет. 

"Любовь моя! С юбилеем! 5+5", – написала Королева на своей странице в Instagram. 

Подписчики пожелали звездной паре здоровья и любви:

  • Сергей, с днем рождения, прекрасный, душевный, гениальный человек! Будь счастлив!
  • Вы шикарная пара. Желаю вам дожить в любви и в здравии до золотой свадьбы. А Сергея спешу поздравить с прекрасной датой, с юбилеем. Будь здоров и мирного неба над головой!
  • С Днем рождения! Счастья и смеха от радости каждый день!

Ранее Наташа Королёва и Тарзан впечатлили поклонников экстравагантным выходом в свет.

Айсулу Омарова
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