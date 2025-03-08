Наташа Королёва обратилась к Тарзану
Фото: Instagram/koroleva__star
Российская эстрадная певица Наташа Королёва нежно обратилась к своему мужу Тарзану (Сергею Глушко), сообщает Zakon.kz.
Артистка 8 марта поздравила Тарзана с днем рождения. Ему сегодня исполнилось 55 лет.
"Любовь моя! С юбилеем! 5+5", – написала Королева на своей странице в Instagram.
Подписчики пожелали звездной паре здоровья и любви:
- Сергей, с днем рождения, прекрасный, душевный, гениальный человек! Будь счастлив!
- Вы шикарная пара. Желаю вам дожить в любви и в здравии до золотой свадьбы. А Сергея спешу поздравить с прекрасной датой, с юбилеем. Будь здоров и мирного неба над головой!
- С Днем рождения! Счастья и смеха от радости каждый день!
Ранее Наташа Королёва и Тарзан впечатлили поклонников экстравагантным выходом в свет.
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