Наташа Королёва обратилась к Тарзану

Российская эстрадная певица Наташа Королёва нежно обратилась к своему мужу Тарзану (Сергею Глушко), сообщает Zakon.kz.

Артистка 8 марта поздравила Тарзана с днем рождения. Ему сегодня исполнилось 55 лет.

"Любовь моя! С юбилеем! 5+5", – написала Королева на своей странице в Instagram.

Подписчики пожелали звездной паре здоровья и любви:

Сергей, с днем рождения, прекрасный, душевный, гениальный человек! Будь счастлив!

Вы шикарная пара. Желаю вам дожить в любви и в здравии до золотой свадьбы. А Сергея спешу поздравить с прекрасной датой, с юбилеем. Будь здоров и мирного неба над головой!

С Днем рождения! Счастья и смеха от радости каждый день!

Ранее Наташа Королёва и Тарзан впечатлили поклонников экстравагантным выходом в свет.