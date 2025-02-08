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Культура и шоу-бизнес

Актер Николас Кейдж назвал один из лучших фильмов в своей карьере

Актер Николас Кейдж назвал один из лучших фильмов в своей карьере, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2025 03:40 Фото: кадр из фильма "Дикие сердцем"
Николас Кейдж выразил глубокое уважение к покойному режиссеру Дэвиду Линчу, который почил 15 января 2025 года. Он отметил, что их совместный фильм "Дикие сердцем" (1990) стал одним из лучших проектов в его карьере, сообщает Zakon.kz.

Кейдж добавил, что режиссер предоставил ему полную творческую свободу в его фильме, благодаря этомуу него появилась возможность найти новый подход к актерскому мастерству.

"Я спросил: "Эй, Дэвид, ничего, если я буду получать удовольствие во время съемок этого фильма?". Он ответил: "Не просто можно, это обязательно". Режиссер дал мне зеленый свет, чтобы я мог наслаждаться работой на его съемочной площадке", – вспоминает американский актер.

Фильм "Дикие сердцем" рассказывает о мужчине Сэйлоре Рипли, который после выхода из тюрьмы снова воссоединяется со своей возлюбленной Лулой. Они отправляются в путешествие, но романтической идиллии мешают наемные убийцы, нанятые матерью девушки, чтобы разлучить пару.

Ранее стало известно, что смерть Дэвида Линча шокировала курильщиков и заставила их бросить привычку. Американский режиссер и сценарист скончался в возрасте 78 лет.

Аксинья Титова
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