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Павел Воля и Илья Соболев перепели хит Кати Лель

Павел Воля и Илья Соболев перепели хит Кати Лель Фото: pixabay
Российские юмористы Павел Воля и Илья Соболев поддержали мировой тренд на джагу-джагу, сообщает Zakon.kz.

Не так давно в зарубежном TikTok обрела новую славу песня "Мой мармеладный" с альбома Кати Лель "Джага-джага", вышедшего еще в 2004 году. Хит занял третье место в топе Viral 50 самых вирусных трендов Spotify.

Теперь в соцсетях блогеры танцуют под "Мой мармеладный" в мехах и ставят хэштеги slavicgirl.

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Ведущие Павел Воля и Илья Соболев решили не оставаться в стороне и исполнили композицию в белых шапках-ушанках.

"Как тебе такая джага-джага?" – говорится в подписи под видео.

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