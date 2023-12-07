Павел Воля и Илья Соболев перепели хит Кати Лель
Фото: pixabay
Российские юмористы Павел Воля и Илья Соболев поддержали мировой тренд на джагу-джагу, сообщает Zakon.kz.
Не так давно в зарубежном TikTok обрела новую славу песня "Мой мармеладный" с альбома Кати Лель "Джага-джага", вышедшего еще в 2004 году. Хит занял третье место в топе Viral 50 самых вирусных трендов Spotify.
Теперь в соцсетях блогеры танцуют под "Мой мармеладный" в мехах и ставят хэштеги slavicgirl.
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Ведущие Павел Воля и Илья Соболев решили не оставаться в стороне и исполнили композицию в белых шапках-ушанках.
"Как тебе такая джага-джага?" – говорится в подписи под видео.
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