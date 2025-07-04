Павел Воля едва не утонул в Калининграде

Российский стендап-комик Павел Воля едва не утонул на лодке в Калининграде, сообщает Zakon.kz.

Перед выступлением в Светлогорске популярный комик решил осмотреть достопримечательности, что едва не вышло боком. Об этом он рассказал 3 июля в своем Telegram-канале.

Лодка, на которой Павел отправился кататься по Преголе, наполнилась водой и чуть не утонула. Происшествие случилось в центре города, прямо напротив могилы Иммануила Канта.

Фото: Telegram/Павел Воля

По факту случившегося Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку, в том числе соблюдения лицензионных требований. Сам Воля выразил благодарность местному жителю по имени Андрей, который помог ему спастись и выбраться на сушу.

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