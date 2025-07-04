#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
519.57
612.78
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
519.57
612.78
6.61
Культура и шоу-бизнес

Павел Воля едва не утонул в Калининграде

Павел Воля чуть не утонул во время экскурсии, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 07:38 Фото: Telegram/Павел Воля
Российский стендап-комик Павел Воля едва не утонул на лодке в Калининграде, сообщает Zakon.kz.

Перед выступлением в Светлогорске популярный комик решил осмотреть достопримечательности, что едва не вышло боком. Об этом он рассказал 3 июля в своем Telegram-канале.

Лодка, на которой Павел отправился кататься по Преголе, наполнилась водой и чуть не утонула. Происшествие случилось в центре города, прямо напротив могилы Иммануила Канта.

Фото: Telegram/Павел Воля

По факту случившегося Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку, в том числе соблюдения лицензионных требований. Сам Воля выразил благодарность местному жителю по имени Андрей, который помог ему спастись и выбраться на сушу.

Яна Рудковская поздравила своих старших сыновей с дипломами МГИМО.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Яна Рудковская поздравила своих старших сыновей с дипломами МГИМО
Культура и шоу-бизнес
04:37, 04 июля 2025
Яна Рудковская поздравила своих старших сыновей с дипломами МГИМО
Звезда "Бешеных псов" и "Убить Билла" Майкл Мэдсен найден мертвым в своем доме
Культура и шоу-бизнес
22:47, 03 июля 2025
Звезда "Бешеных псов" и "Убить Билла" Майкл Мэдсен найден мертвым в своем доме
Умер актер из "Звездных войн" и "Острых козырьков" Кеннет Колли
Культура и шоу-бизнес
21:10, 03 июля 2025
Умер актер из "Звездных войн" и "Острых козырьков" Кеннет Колли
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: