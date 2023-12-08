Баста восхитил поклонников семейной фотографией
Фото: Instagram/elena_vakulenkopinskaya
Российский популярный рэпер Баста (Василий Вакуленко) опубликовал кадр с фотосъемки, в которой приняла участие вся семья, сообщает Zakon.kz.
Снимок был опубликован 7 декабря 2023 года на странице в Instagram.
Подпись к фото музыканта лаконична. Баста оставил лишь четыре смайлика в форме сердечек.
Поклонники не смогли сдержать восхищения и оставили ряд теплых комментариев:
- Красивая семья. Вы все очень сильно похожи друг на друга.
- Люблю Басту за творчество и еще больше уважаю за семейные ценности.
- Василий Михайлович, добра тебе и твоей семье.
- Какие вы все красивые. Дай вам Бог счастья.
- Мальчика вам еще нужно, маленького Василия.
Баста с 11 июня 2009 года женат на Елене Пинской, у них две дочери: Мария и Василиса.
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Кроме того, с октября 2019 года он является владельцем футбольного клуба СКА (Ростов-на-Дону).
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