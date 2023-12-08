Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Баста восхитил поклонников семейной фотографией

Баста семья фото Фото: Instagram/elena_vakulenkopinskaya
Российский популярный рэпер Баста (Василий Вакуленко) опубликовал кадр с фотосъемки, в которой приняла участие вся семья, сообщает Zakon.kz.

Снимок был опубликован 7 декабря 2023 года на странице в Instagram.

Подпись к фото музыканта лаконична. Баста оставил лишь четыре смайлика в форме сердечек.

Поклонники не смогли сдержать восхищения и оставили ряд теплых комментариев:

  • Красивая семья. Вы все очень сильно похожи друг на друга.
  • Люблю Басту за творчество и еще больше уважаю за семейные ценности.
  • Василий Михайлович, добра тебе и твоей семье.
  • Какие вы все красивые. Дай вам Бог счастья.
  • Мальчика вам еще нужно, маленького Василия.

Баста с 11 июня 2009 года женат на Елене Пинской, у них две дочери: Мария и Василиса.

Материал по теме

Стало известно, сколько получают Баста и Zivert за одно выступление

Кроме того, с октября 2019 года он является владельцем футбольного клуба СКА (Ростов-на-Дону).

Читайте также

Илья Ильин назвал свою дочь "вредным подростком"
Илья Ильин назвал свою дочь "вредным подростком"
Димаш Кудайберген виртуозно сыграл казахское произведение на рояле
Димаш Кудайберген виртуозно сыграл казахское произведение на рояле
Солист "Руки вверх" стал отцом в пятый раз
Солист группы "Руки вверх" стал отцом пятый раз
Анастасия Московчук
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане установят единый часовой пояс в 2024 году
Казахстан перейдет на единый часовой пояс в 2024 году
Казахстанцы стали жаловать, что не могут сдать экзамен по вождению
Казахстанцы стали жаловаться, что не могут сдать экзамен по вождению: Багдат Мусин проверил лично
Как я 1 января работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
Как с 1 января 2024 года работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
В Казахстане утвердили выплаты за утилизационный сбор
В Казахстане утвердили правила выплаты за утильсбор
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: