Баста восхитил поклонников семейной фотографией

Российский популярный рэпер Баста (Василий Вакуленко) опубликовал кадр с фотосъемки, в которой приняла участие вся семья, сообщает Zakon.kz.

Снимок был опубликован 7 декабря 2023 года на странице в Instagram.

Подпись к фото музыканта лаконична. Баста оставил лишь четыре смайлика в форме сердечек.

Поклонники не смогли сдержать восхищения и оставили ряд теплых комментариев:

Красивая семья. Вы все очень сильно похожи друг на друга.

Люблю Басту за творчество и еще больше уважаю за семейные ценности.

Василий Михайлович, добра тебе и твоей семье.

Какие вы все красивые. Дай вам Бог счастья.

Мальчика вам еще нужно, маленького Василия.

Баста с 11 июня 2009 года женат на Елене Пинской, у них две дочери: Мария и Василиса.

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Кроме того, с октября 2019 года он является владельцем футбольного клуба СКА (Ростов-на-Дону).