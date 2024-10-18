Баста умилил поклонников новым роликом с супругой

Российский популярный рэпер Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, поделился с поклонниками кадрами с супругой Еленой Пинской, сообщает Zakon.kz.

Ролик он опубликовал в Instagram.

"Только, чтобы вместе были мы с тобой", – подписал пост Вакуленко.

Подписчиков умилили совместные кадры супругов:

– Как круто наблюдать такую историю спустя такое время вместе. – Невероятно красивая Вы! Просто космическая, завораживающая красота. Очень вдохновляете. – Ну какие вы классные! – Это любовь.





Баста с 11 июня 2009 года женат на Елене Пинской, у них две дочери: Мария и Василиса.



Ранее, в апреле, Баста выбрал другой псевдоним и выпустил альбом с новой группой.