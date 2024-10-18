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Баста умилил поклонников новым роликом с супругой

Баста опубликовал новую песню и посвятил ее супруге, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 00:28 Фото: скриншот видео
Российский популярный рэпер Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, поделился с поклонниками кадрами с супругой Еленой Пинской, сообщает Zakon.kz.

Ролик он опубликовал в Instagram.

"Только, чтобы вместе были мы с тобой", – подписал пост Вакуленко.

Подписчиков умилили совместные кадры супругов:

– Как круто наблюдать такую историю спустя такое время вместе.

– Невероятно красивая Вы! Просто космическая, завораживающая красота. Очень вдохновляете.

– Ну какие вы классные!

– Это любовь.


Баста с 11 июня 2009 года женат на Елене Пинской, у них две дочери: Мария и Василиса.

Ранее, в апреле, Баста выбрал другой псевдоним и выпустил альбом с новой группой.

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