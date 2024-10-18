Баста умилил поклонников новым роликом с супругой
Фото: скриншот видео
Российский популярный рэпер Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, поделился с поклонниками кадрами с супругой Еленой Пинской, сообщает Zakon.kz.
Ролик он опубликовал в Instagram.
"Только, чтобы вместе были мы с тобой", – подписал пост Вакуленко.
Подписчиков умилили совместные кадры супругов:
– Как круто наблюдать такую историю спустя такое время вместе.
– Невероятно красивая Вы! Просто космическая, завораживающая красота. Очень вдохновляете.
– Ну какие вы классные!
– Это любовь.
Баста с 11 июня 2009 года женат на Елене Пинской, у них две дочери: Мария и Василиса.
Ранее, в апреле, Баста выбрал другой псевдоним и выпустил альбом с новой группой.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript