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Внучка 89-летней Алисы Фрейндлих опубликовала редкие фото с ней

Внучка 89-летней Алисы Фрейндлих опубликовала редкие фото с ней Фото: Instagram/annatarasova
Внучка российской актрисы театра и кино Алисы Фрейндлих показала в соцсетях редкое фото с артисткой. Анна Мышинская публично поздравила бабушку с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

"Моя любовь! С каждым годом я все более жадно впитываю и запоминаю каждое мгновение, каждое движение, слово, запах. 89 лет! Будь здорова, ба! Еще столько песен и сценок с правнуками разучивать!" – сказано в подписи к фотографиям.

Комментаторы оставили самые теплые пожелания, присоединившись к поздравлению.

Фильмы с участием Алисы Фрейндлих вошли в "золотой фонд" российского кинематографа. Наиболее известна по картинам "Соломенная шляпка" (1974), "Агония" (1974), "Служебный роман" (1977), "Д’Артаньян и три мушкетёра" (1978), "Сталкер" (1979), "Жестокий романс" (1984), циклу фильмов "Женская логика" и фильму "Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину" (2009).

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