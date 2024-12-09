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Культура и шоу-бизнес

Иван Ургант нежно обратился к Алисе Фрейндлих, которой исполнилось 90 лет

Иван Ургант нежно обратился к Алисе Фрейндлих, которой исполнилось 90 лет, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 01:18 Фото: Instagram/urgantcom
Российский телеведущий и шоумен Иван Ургант нежно поздравил актрису Алису Фрейндлих с днем рождения. Ей сегодня, 8 декабря исполнилось 90 лет, сообщает Zakon.kz.

Поздравление шоумен опубликовал на своей странице в Instagram.

"Дорогая Алиса Бруновна! Когда я, впервые в жизни, в финале спектакля "Макбет" на первом курсе института, вышел (вернее вывалился) на большую сцену БДТ, на ней величественно стояли Вы! И с тех пор существенно ничего не изменилось — Вы по-прежнему величественно стоите на сцене, а я где-то валяюсь. С Юбилеем! С трепетом, волнением, обожанием и любовью. Ваш стражник", – написал Ургант под постом.

Алиса Фрейндлих — легендарная советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР (1981). Родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде. Фрейндлих прославилась благодаря своим ярким ролям в театре и кино. Среди ее самых известных киноролей — Людмила Прокофьевна Калугина в культовой комедии "Служебный роман" (1977), которая принесла ей всенародную любовь. 

Ранее сообщалось, что Иван Ургант трогательно обратился к 68-летнему отцу и опубликовал редкое фото с ним. 

Айсулу Омарова
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