Агутин обратился к слушателям из больницы

Российский певец Леонид Агутин вышел на связь из больничной палаты после вчерашней госпитализации, сообщает Zakon.kz.

Артист рассказал в своем Instagram, что при обследовании у него нашли блуждающий тромб и отправили на операцию.

"Ребята, спасибо за заботу и переживания! Приехал в больницу вчера сделать обезболивающую блокаду перед концертом. Прям ходить не мог. Думал растяжение. Сделали узи, обнаружили блуждающий тромб и срочно меня на операцию отправили. Все прошло хорошо. Лежу, наблюдаюсь. Обещают, что это не надолго, а то я бездельничать не умею. До встречи, мои дорогие!" - написал артист.

Фанаты в свою очередь желают Леониду скорейшего выздоровления в комментариях:

"Львиного здоровья! И хорошо, что обнаружили!"

"Поскорее выздоравливайте"

"Здоровья, здоровья удачи"

"Крепкого здоровья!"

"Поправляйтесь"

"Переживаем за вас Леонид Николаевич!"

Ближайшие концерты Леонида Агутина запланированы в Дубае на 5 января, Санкт-Петербурге (1 марта), Нижнем Новгороде (14 марта) и Москве (27 июля).

Кроме того, у исполнителя должны пройти корпоративы, которые теперь под угрозой из-за состояния его здоровья.