Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Агутин обратился к слушателям из больницы

Леонид Агутин Фото: Instagram/agutinleonid
Российский певец Леонид Агутин вышел на связь из больничной палаты после вчерашней госпитализации, сообщает Zakon.kz.

Артист рассказал в своем Instagram, что при обследовании у него нашли блуждающий тромб и отправили на операцию.

"Ребята, спасибо за заботу и переживания! Приехал в больницу вчера сделать обезболивающую блокаду перед концертом. Прям ходить не мог. Думал растяжение. Сделали узи, обнаружили блуждающий тромб и срочно меня на операцию отправили. Все прошло хорошо. Лежу, наблюдаюсь. Обещают, что это не надолго, а то я бездельничать не умею. До встречи, мои дорогие!" - написал артист.

Фанаты в свою очередь желают Леониду скорейшего выздоровления в комментариях:

  • "Львиного здоровья! И хорошо, что обнаружили!"
  • "Поскорее выздоравливайте"
  • "Здоровья, здоровья удачи"
  • "Крепкого здоровья!"
  • "Поправляйтесь"
  • "Переживаем за вас Леонид Николаевич!"

Ближайшие концерты Леонида Агутина запланированы в Дубае на 5 января, Санкт-Петербурге (1 марта), Нижнем Новгороде (14 марта) и Москве (27 июля).

Кроме того, у исполнителя должны пройти корпоративы, которые теперь под угрозой из-за состояния его здоровья.

Читайте также

Легендарный тенор Пласидо Доминго предложил Димашу спеть дуэтом
Легендарный тенор Пласидо Доминго предложил Димашу спеть дуэтом
сериал
Алматинцы восхитили пользователей Сети кавером саундтрека сериала "Слово пацана"
семья Макгрегоров
Спасибо Богу: Макгрегор опубликовал видео со своими детьми
Айсулу Омарова
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Токаев "обещает" казахстанцам до конца года небывалые выплаты
Токаев "обещает" казахстанцам небывалые выплаты
Леонид Агутин
Агутин обратился к слушателям из больницы
7 млн за 5 месяцев: 24-летний казахстанец рассказал, как зарабатывал в Англии
7 миллионов за полгода: 24-летний казахстанец рассказал, как работал в Англии
Жулдыз Абдукаримова
Жена Кайрата Нуртаса поделилась теплыми воспоминаниями из детства
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: