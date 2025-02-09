Агутин обратился к дочери, которая живет в США

Российский певец Леонид Агутин нежно обратился к дочери Лизе, поздравив ее с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Артист 9 февраля на своей странице в Instagram опубликовал совместные фото с дочерью.

"Лиза, Елизавета, Лизон, Лизончик, с днем рождения, крутышка наша! Горжусь тобой хотя бы просто потому, что ты такой интересный человек. Любуюсь тобой. Еле сдерживаю себя, чтобы не болтать о тебе со всеми, кого я знаю, — ведь у них тоже есть дети. Смотрю на тебя и вижу классную девчонку, взрослого человека, бесконечно талантливую, сильную и нежную молодую женщину. Мы тебя любим и поздравляем — и тебя, и себя — с твоим рождением! Держись! Будет сложно, но интересно!" – написал Агутин под постом.

Отметим, что дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум с малых лет живет в США, а в 2021 году даже получила гражданство этой страны.

Ранее Агутин прокомментировал информацию об угрозе потерять квартиру в Лос-Анджелесе.

