Энн Хэтэуэй приковала внимание простым, но изящным платьем
Фото: Instagram/annehathaway
41-летняя американская актриса и певица Энн Хэтэуэй появилась на публике в белом платье, очаровав армию поклонников, сообщает Zakon.kz.
Фотографии с мероприятия обладательница премии "Оскар" разместила на странице в Instagram 10 декабря 2023 года.
Выбрав беспроигрышное элегантное платье, которое подчеркнуло фигуру, Хэтэуэй собрала множество комплиментов от поклонников.
- Как можно быть такой шикарной.
- Идеальное платье действительно существует.
- Абсолютная королева.
- Как можно быть всегда такой красивой.
- Моя любимая актриса, – отмечают пользователи Сети.
Материал по теме
Хакеры опубликовали голые фото Энн Хэтэуэй
Хэтэуэй прославилась благодаря фильмам "Дневники принцессы", "Дьявол носит Prada", "Джейн Остин", "Рэйчел выходит замуж", "Алиса в Стране чудес", "Любовь и другие лекарства", "Отверженные", "Стажер" и др.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript