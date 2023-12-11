Энн Хэтэуэй приковала внимание простым, но изящным платьем

41-летняя американская актриса и певица Энн Хэтэуэй появилась на публике в белом платье, очаровав армию поклонников, сообщает Zakon.kz.

Фотографии с мероприятия обладательница премии "Оскар" разместила на странице в Instagram 10 декабря 2023 года.

Выбрав беспроигрышное элегантное платье, которое подчеркнуло фигуру, Хэтэуэй собрала множество комплиментов от поклонников.

Как можно быть такой шикарной.

Идеальное платье действительно существует.

Абсолютная королева.

Как можно быть всегда такой красивой.

Моя любимая актриса, – отмечают пользователи Сети.

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Хэтэуэй прославилась благодаря фильмам "Дневники принцессы", "Дьявол носит Prada", "Джейн Остин", "Рэйчел выходит замуж", "Алиса в Стране чудес", "Любовь и другие лекарства", "Отверженные", "Стажер" и др.