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Энн Хэтэуэй приковала внимание простым, но изящным платьем

Энн Хэтэуэй приковала внимание простым, но изящным платьем Фото: Instagram/annehathaway
41-летняя американская актриса и певица Энн Хэтэуэй появилась на публике в белом платье, очаровав армию поклонников, сообщает Zakon.kz.

Фотографии с мероприятия обладательница премии "Оскар" разместила на странице в Instagram 10 декабря 2023 года.

Выбрав беспроигрышное элегантное платье, которое подчеркнуло фигуру, Хэтэуэй собрала множество комплиментов от поклонников.

  • Как можно быть такой шикарной.
  • Идеальное платье действительно существует.
  • Абсолютная королева.
  • Как можно быть всегда такой красивой.
  • Моя любимая актриса, – отмечают пользователи Сети.

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Хэтэуэй прославилась благодаря фильмам "Дневники принцессы", "Дьявол носит Prada", "Джейн Остин", "Рэйчел выходит замуж", "Алиса в Стране чудес", "Любовь и другие лекарства", "Отверженные", "Стажер" и др.

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