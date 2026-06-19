Неожиданный пост о беременности 43-летней Энн Хэтэуэй стал вирусным

Новостью актриса поделилась в своем Instagram, опубликовав видео с подписью "Малыш, я твоя".

Поклонники очень удивились, что такая востребованная актриса решится вновь стать мамой:

– Моя челюсть буквально отвисла! Никогда в жизни не думала, что буду беременна одновременно с принцессой Дженовии! Поздравляю, королева!

– Женщина, которая выдает 653 736 фильмов и при этом снова становится мамой – вот это и есть настоящая королева Дженовии.

– Она снимается в 283 938 фильмах одновременно, чтобы заработать деньги на приданое для малыша.

– Вау! Так рада за тебя. Поздравляю!

– Ты будешь такой классной мамой… поздравляю!