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Культура и шоу-бизнес

Неожиданный пост о беременности 43-летней Энн Хэтэуэй стал вирусным

Энн Хэтэуэй вновь беременна , фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 20:21 Фото: Instagram/annehathaway
43-летняя голливудская актриса Энн Хэтэуэй рассказала фанатам о радостном событии – она ожидает третьего ребенка, сообщает Zakon.kz.

Новостью актриса поделилась в своем Instagram, опубликовав видео с подписью "Малыш, я твоя".

Поклонники очень удивились, что такая востребованная актриса решится вновь стать мамой:

– Моя челюсть буквально отвисла! Никогда в жизни не думала, что буду беременна одновременно с принцессой Дженовии! Поздравляю, королева!

– Женщина, которая выдает 653 736 фильмов и при этом снова становится мамой – вот это и есть настоящая королева Дженовии.

– Она снимается в 283 938 фильмах одновременно, чтобы заработать деньги на приданое для малыша.

– Вау! Так рада за тебя. Поздравляю!

– Ты будешь такой классной мамой… поздравляю!

Отметим, что у Энн Хэтэуэй и ее мужа Адама Шульмана двое детей – оба мальчики.

Хэтэуэй – знаменитая американская актриса, певица и продюсер, обладательница премий "Оскар", "Эмми" и "Золотой глобус". Она получила всемирную известность благодаря ролям в таких кассовых картинах, как "Дневники принцессы" (2001), "Дьявол носит Prada" (2006), "Темный рыцарь: Возрождение легенды" (2012) и "Интерстеллар" (2014).

Ранее Энн Хэтэуэй признана самой красивой женщиной в мире.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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