Неожиданный пост о беременности 43-летней Энн Хэтэуэй стал вирусным
Новостью актриса поделилась в своем Instagram, опубликовав видео с подписью "Малыш, я твоя".
Поклонники очень удивились, что такая востребованная актриса решится вновь стать мамой:
– Моя челюсть буквально отвисла! Никогда в жизни не думала, что буду беременна одновременно с принцессой Дженовии! Поздравляю, королева!
– Женщина, которая выдает 653 736 фильмов и при этом снова становится мамой – вот это и есть настоящая королева Дженовии.
– Она снимается в 283 938 фильмах одновременно, чтобы заработать деньги на приданое для малыша.
– Вау! Так рада за тебя. Поздравляю!
– Ты будешь такой классной мамой… поздравляю!
Отметим, что у Энн Хэтэуэй и ее мужа Адама Шульмана двое детей – оба мальчики.
Хэтэуэй – знаменитая американская актриса, певица и продюсер, обладательница премий "Оскар", "Эмми" и "Золотой глобус". Она получила всемирную известность благодаря ролям в таких кассовых картинах, как "Дневники принцессы" (2001), "Дьявол носит Prada" (2006), "Темный рыцарь: Возрождение легенды" (2012) и "Интерстеллар" (2014).
Ранее Энн Хэтэуэй признана самой красивой женщиной в мире.