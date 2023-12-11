Баян Алагузова с мужем восхитили фанатов

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Бизнесмен Турсен Алагузов снял с супругой – известным казахстанским продюсером Баян Максаткызы – видео на песню Кати Лель "Мой мармеладный", которая в последнее время обрела небывалую славу в TikTok. Фанаты остались в восторге, сообщает Zakon.kz.

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