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Баян Алагузова с мужем восхитили фанатов

Баян Алагузова с мужем восхитили фанатов Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Бизнесмен Турсен Алагузов снял с супругой – известным казахстанским продюсером Баян Максаткызы – видео на песню Кати Лель "Мой мармеладный", которая в последнее время обрела небывалую славу в TikTok. Фанаты остались в восторге, сообщает Zakon.kz.

Ролик бизнесмен опубликовал в Instagram, отметив страницу жены.

В комментариях фанаты закидали супругов комплиментами:

  • "Идеальная пара".
  • "Мармеладная парочка".
  • "Как же повезло им друг с другом".
  • "Самая лучшая пара, которую я когда-либо видела!"
  • "Баян долго шла к этому. Теперь все на своих местах",
  • "Живут, как хотят, и плевать хотели, что говорят завистники".
  • "Рядом с Баян ханым Турсен реально стал идеальным мужчиной".
  • "Пусть народ говорит, что хочет. Люблю обоих. Пример для подражания. Просто пара".
  • "Баян, уже и муж тиктокером становится. Похоже, ему нравится это. Такой симпатяжка".
  • "Вот эта пара – живой пример того, как говорят: "Звезды сошлись". Пазлы вошли! Созданы изначально друг для друга!"

К моменту написания этой новости видео, опубликованное день назад, уже набрало более 1,4 млн просмотров, 37,9 тыс. лайков и 980 комментариев.

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