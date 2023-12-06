Баян Алагузову возмутило отношение казахстанцев к родине

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Сегодня, 6 декабря 2023 года известный казахстанский продюсер и бизнесвумен Баян Алагузова в Instagram опубликовала серию Stories. В них она показала, что творится в 30 км от Алматы, а также рассказала, почему любит родину, сообщает Zakon.kz.

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