Баян Алагузову возмутило отношение казахстанцев к родине
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Сегодня, 6 декабря 2023 года известный казахстанский продюсер и бизнесвумен Баян Алагузова в Instagram опубликовала серию Stories. В них она показала, что творится в 30 км от Алматы, а также рассказала, почему любит родину, сообщает Zakon.kz.
По словам продюсера, сегодня съемочная группа сериала "Сакура" перебазировалась в степь.
"Сегодня наша база где-то в степи... Вот такое наше отношение к родной земле. 30 км от города (Алматы. – Прим. ред.) Что хочешь, то и делай!" – сказала возмущенно Баян Алагузова в Instagram-Stories, опубликовав кадры мусора, раскиданного на большой территории в степи.
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Также бизнесвумен призналась в любви Казахстану.
"Как здесь хорошо: тишина, ширь, горы, степь, небо. Казахстан! Как я люблю Казахстан! Здесь такой воздух! Как хорошо, что у нас есть наш Казахстан!"Баян Алагузова
Затем она показала, как проходят съемки сериала "Сакура".
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В конце ноября 2023 года Баян Алагузова обратилась к хейтерам, которых назвала "практически родными". Своих недоброжелателей продюсер сравнила с нелюбимым мужем, которого "бросить жалко, да и потерпеть можно". Подробности здесь.
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