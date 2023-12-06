Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Баян Алагузову возмутило отношение казахстанцев к родине

Баян Алагузову возмутило отношение казахстанцев к родине Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Сегодня, 6 декабря 2023 года известный казахстанский продюсер и бизнесвумен Баян Алагузова в Instagram опубликовала серию Stories. В них она показала, что творится в 30 км от Алматы, а также рассказала, почему любит родину, сообщает Zakon.kz.

По словам продюсера, сегодня съемочная группа сериала "Сакура" перебазировалась в степь.

"Сегодня наша база где-то в степи... Вот такое наше отношение к родной земле. 30 км от города (Алматы. – Прим. ред.) Что хочешь, то и делай!" – сказала возмущенно Баян Алагузова в Instagram-Stories, опубликовав кадры мусора, раскиданного на большой территории в степи.
Баян Алагузова рассказала, почему любит Казахстан

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Также бизнесвумен призналась в любви Казахстану.

"Как здесь хорошо: тишина, ширь, горы, степь, небо. Казахстан! Как я люблю Казахстан! Здесь такой воздух! Как хорошо, что у нас есть наш Казахстан!"Баян Алагузова

Затем она показала, как проходят съемки сериала "Сакура".

Материал по теме

Баян Алагузова о зависти: Женщина не терпит кого-то лучше

В конце ноября 2023 года Баян Алагузова обратилась к хейтерам, которых назвала "практически родными". Своих недоброжелателей продюсер сравнила с нелюбимым мужем, которого "бросить жалко, да и потерпеть можно". Подробности здесь.

Читайте также

Элечек внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
Кыргызский женский головной убор элечек внесен в список ЮНЕСКО
Николас Кейдж заговорил о завершении карьеры
Николас Кейдж готовится завершить карьеру
Новый клип Наташи Королёвой ошарашила поклонников
Новый клип Наташи Королёвой ошарашил поклонников
Динара Халдарова
Алагузова Баян Есентаева Баян Максаткызы Баян Алматы Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам обойти уловки интернет-мошенников
Аферисты выходят на новый уровень: как казахстанцам не попасться на их крючок
Как я 1 января работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
Как с 1 января 2024 года работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
В Казахстане будут выплачивать новое спецпособия с 1 января 2024 года
Новое спецпособие будут получать казахстанцы с 1 января 2024 года
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: