Фильм Дариги Бадыковой поставил новый рекорд в казахстанском прокате

Романтическая комедия "Таптым ау сені" всего за 10 дней показов заработала больше миллиарда тенге, сообщает Zakon.kz.

Кассовые сборы фильма (за период с 1.12.2023-10.12.2023) составляют 1 100 000 000 тенге, и по словам представителей крупнейшей киносети Kinopark-Kinoplexx Theatres, это беспрецедентный для отечественного проката случай, когда казахстанская картина за такой короткий срок заработала столь внушительную кассу, и вполне ожидаемо, обновит рекорд другой успешной франшизы.

"Всегда существовало расхожее мнение, что шансы собрать миллиард есть только в том случае, если у фильма высокий бюджет, или он снят за рубежом, а премьера запланирована на удачную дату. Дарига Бадыкова доказала, что ни один из перечисленных факторов не влияет на прокатную судьбу фильма: ромком "Таптым-ау сені" вышел в прокат 1 декабря, он полностью снят в Казахстане и имеет весьма скромный бюджет, по сравнению с теми картинами, что также собирали миллиардную кассу. Несомненно, создатели нашли свою формулу успеха", – отмечают представители Kinopark-Kinoplexx Theatres.

Главные роли в фильме исполнили популярные актеры Олжас Абай, известный широкой публике под псевдонимом Ochooou, и Дарига Бадыкова, которая также выступила в роли продюсера.

Фото: Kinopark-Kinoplexx Theatres

По сюжету, Сауле и Жексен – друзья с самого детства. Бабушка Жексена просит Сауле найти девушку для своего неженатого внука. Согласившись, Сауле ставит одно условие Жексену: их дружба на этом не должна прекратиться. Он находит девушку, которая ему нравится и его жизнь начинает меняться: он начинает лучше одеваться, следить за собой и даже реже встречаться с Сауле. Разозлившись на друга, Сауле принимает внимание Юсуфа, владельца кафе. Однажды Жексен и Сауле все же ругаются и портят свои отношения. В гневе Жексен решает жениться на девушке по имени Алька...Чем история заканчивается зрители узнают в кинотеатрах – прокат фильма "Таптым ау сені" все еще продолжается.