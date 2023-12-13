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Повзрослевший сын Децла впервые показал возлюбленную

Сын Децла перестал скрывать свою возлюбленную Фото: Instagram/juzeppe_junior
Единственный 18-летний сын покойного рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) представил подписчикам свою девушку, сообщает Zakon.kz.

Меркурий Антоний Иоанн Киселёв опубликовал фото на странице в Instagram.

Первый совместный снимок он не прокомментировал, подписал его лишь смайликом в виде горящего сердца.

Стоит отметить, что функция комментирования к публикации отключена.

Судя по социальным сетям, возлюбленной Киселёва является Стефани – выпускница факультета журналистики МГУ.

Кроме того, известно, что молодой человек пошел по стопам отца и занялся музыкой. Он взял один из творческих псевдонимов Juzeppe и добавил к нему Junior. В 2021 году Киселёв выпустил первый клип на песню под названием Dzen.

Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля 2019 года в Ижевске после концерта.

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