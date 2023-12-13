Повзрослевший сын Децла впервые показал возлюбленную
Меркурий Антоний Иоанн Киселёв опубликовал фото на странице в Instagram.
Первый совместный снимок он не прокомментировал, подписал его лишь смайликом в виде горящего сердца.
Стоит отметить, что функция комментирования к публикации отключена.
Судя по социальным сетям, возлюбленной Киселёва является Стефани – выпускница факультета журналистики МГУ.
Кроме того, известно, что молодой человек пошел по стопам отца и занялся музыкой. Он взял один из творческих псевдонимов Juzeppe и добавил к нему Junior. В 2021 году Киселёв выпустил первый клип на песню под названием Dzen.
Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля 2019 года в Ижевске после концерта.
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